IAS संतोष वर्मा विवादित बयान, भाजपा विधायक बोले- ‘कोर्ट जाएंगे’

विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि ‘मैंने पहले दिन से कहा है कि बेटी किसी जाति विशेष की नहीं होती। पूरे समाज की बेटी होती है। उसका सम्मान करना, महिलाओं को इज्जत देना, उनको बचाना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठतम पद पर बैठे हैं उनके द्वारा इस तरह की बातचीत निंदनीय है। उमाकांत शर्मा ने आगे कहा कि मेरा निवेदन है कि 2002 से लेकर 2003 में जब ये सिरोंज एसडीएम थे तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई शिकायतें हुईं। उन फाइलों को भी खोला जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।