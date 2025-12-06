6 दिसंबर 2025,

शनिवार

विदिशा

IAS संतोष वर्मा विवादित बयान, भाजपा विधायक बोले- 'कोर्ट जाएंगे'

mp news: भाजपा विधायक ने कहा 'बेटी किसी विशेष जाति की नहीं, पूरे समाज की बेटी होती है...'

2 min read
Google source verification

विदिशा

image

Shailendra Sharma

Dec 06, 2025

BJP MLA UMAKANT SHARMA AND IAS SANTOSH VERMA

BJP MLA UMAKANT SHARMA AND IAS SANTOSH VERMA (FILE PHOTO)

mp news: ब्राह्मणों की बेटी को लेकर विवादित बयान देने वाले IAS संतोष वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विवादित बयान को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इसी बीच मध्यप्रदेश के भाजपा विधायक ने आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। भाजपा विधायक ने ये भी कहा है कि संतोष वर्मा की पुरानी फाइलें खोली जानी चाहिए। साल 2002 से 2003 तक संतोष वर्मा सिरोंज एसडीएम थे और तब इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कई शिकायतें हुई थीं।

'बेटी किसी जाति विशेष की नहीं पूरे समाज की होती है'

विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने IAS संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि ‘मैंने पहले दिन से कहा है कि बेटी किसी जाति विशेष की नहीं होती। पूरे समाज की बेटी होती है। उसका सम्मान करना, महिलाओं को इज्जत देना, उनको बचाना हम सबका कर्तव्य है। लेकिन ऐसे अधिकारी जो वरिष्ठतम पद पर बैठे हैं उनके द्वारा इस तरह की बातचीत निंदनीय है। उमाकांत शर्मा ने आगे कहा कि मेरा निवेदन है कि 2002 से लेकर 2003 में जब ये सिरोंज एसडीएम थे तब इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और कई शिकायतें हुईं। उन फाइलों को भी खोला जाना चाहिए और इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

IAS संतोष वर्मा के खिलाफ कोर्ट जाएंगे- उमाकांत शर्मा, विधायक

सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा है कि संतोष वर्मा से जुड़े जो-जो फैसले आए हैं, कदाचरण के खिलाफ जो राहत मिली है, उनकी भी फाइल खोलकर दोबारा जांच की जाए। ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति जो समाज में सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ाने की दृष्टि से अपना बयान देते हैं, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनता की ओर से संतोष वर्मा के खिलाफ न्यायालय जाऊंगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

Published on:

06 Dec 2025 06:02 pm

