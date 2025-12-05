5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खरगोन

एमपी में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news: नामांतरण के एवज में 25 हजार की रिश्वत ले रहे पटवारी को लोकायुक्त इंदौर की टीम ने रंगेहाथों पकड़ा...।

less than 1 minute read
Google source verification

खरगोन

image

Shailendra Sharma

Dec 05, 2025

khargone

lokayukta caught patwari taking bribe Rs 25000

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के खरगोन जिले का है जहां मंडलेश्वर में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था पटवारी

मंडलेश्वर में लोकायुक्त पुलिस टीम इंदौर ने शुक्रवार शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगेहाथ पकड़ा है। पटवारी छतरसिंह चौहान जमीन के नामांतरण के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत खारिया गांव के रहने वाले बच्चू सिंह चौहान से मांग रहा था। पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत आवेदक बच्चू सिंह चौहान ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में की थी। जिसमें उसने बताया कि 29 सितंबर 2025 को खरीदी गई दो कृषि भूमि पत्नी रिंकू चौहान व भाभी अनीता चौहान के नाम से खरीदी थीं जिसके रजिस्ट्री की प्रतियां पटवारी को नामांतरण के लिए दी थीं लेकिन नामांतरण करने के बदले में पटवारी उससे 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है।

लोकायुक्त ने 25 हजार रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर पटवारी छतर सिंह चौहारन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार को ट्रैप टीम ने आवेदक बच्चू सिंह को रिश्वत के 25 हजार रुपये देने के लिए पटवारी छतर सिंह के पास भेजा। जैसे ही पटवारी भवन मंडलेश्वर स्थित कार्यालय में पटवारी छतर सिंह ने रिश्वत के रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई गई है ।

ये भी पढ़ें

एमपी में अफसर मैडम मांग रही थीं 7.50 लाख रुपये महीना, अब बढ़ेंगी मुश्किलें!
देवास
Mandakini Dixit

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 08:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khargone / एमपी में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

खरगोन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 फीट तक चौड़ी होगी सड़क, दुकानों पर गिरेगी गाज, जाम से मिलेगी मुक्ति

100 feet road widening khargone shops shift back mp news
खरगोन

जहरीले धुएं का कहर! रात होते ही ये क्षेत्र बन जाता है गैसचेंबर, अधिकारी चुप

nimarani industrial area toxic smoke air pollution khargone mp news
खरगोन

मुंबई-आगरा नेशनल हाईवे पर ड्राइवर को झपकी लगी, रेस्टोरेंट तोड़ते अंदर घुसा ट्रक, टल गया बड़ा हादसा

Khargone Accident
खरगोन

मरीज नहीं… अवैध शराब लेकर घूम रही थी एम्बुलेंस, पुलिस ने घेरा तो बेरिकेट्स तोड़कर भागा ड्राइवर

illegal liquor smuggling 108 ambulance khargone police action mp news
खरगोन

MP के 699 हेक्टेयर जंगल पर खतरा, संतों ने केंद्र के प्रोजेक्ट के खिलाफ कोर्ट में लगाई याचिका

khargone forest mining controversy Chyavan Rishi mp high court
खरगोन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.