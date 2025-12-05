एमपी में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

मंडलेश्वर में लोकायुक्त पुलिस टीम इंदौर ने शुक्रवार शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगेहाथ पकड़ा है। पटवारी छतरसिंह चौहान जमीन के नामांतरण के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत खारिया गांव के रहने वाले बच्चू सिंह चौहान से मांग रहा था। पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत आवेदक बच्चू सिंह चौहान ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में की थी। जिसमें उसने बताया कि 29 सितंबर 2025 को खरीदी गई दो कृषि भूमि पत्नी रिंकू चौहान व भाभी अनीता चौहान के नाम से खरीदी थीं जिसके रजिस्ट्री की प्रतियां पटवारी को नामांतरण के लिए दी थीं लेकिन नामांतरण करने के बदले में पटवारी उससे 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है।