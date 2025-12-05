एमपी में 25 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाया पटवारी, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

lokayukta caught patwari taking bribe Rs 25000
mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के खरगोन जिले का है जहां मंडलेश्वर में लोकायुक्त की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।
मंडलेश्वर में लोकायुक्त पुलिस टीम इंदौर ने शुक्रवार शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस टीम ने 25 हजार रुपए की रिश्वत लेते पटवारी को रंगेहाथ पकड़ा है। पटवारी छतरसिंह चौहान जमीन के नामांतरण के एवज में 50 हजार रुपये की रिश्वत खारिया गांव के रहने वाले बच्चू सिंह चौहान से मांग रहा था। पटवारी के द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत आवेदक बच्चू सिंह चौहान ने लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय इंदौर में की थी। जिसमें उसने बताया कि 29 सितंबर 2025 को खरीदी गई दो कृषि भूमि पत्नी रिंकू चौहान व भाभी अनीता चौहान के नाम से खरीदी थीं जिसके रजिस्ट्री की प्रतियां पटवारी को नामांतरण के लिए दी थीं लेकिन नामांतरण करने के बदले में पटवारी उससे 50 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा है।
लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर रिश्वतखोर पटवारी छतर सिंह चौहारन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। शुक्रवार को ट्रैप टीम ने आवेदक बच्चू सिंह को रिश्वत के 25 हजार रुपये देने के लिए पटवारी छतर सिंह के पास भेजा। जैसे ही पटवारी भवन मंडलेश्वर स्थित कार्यालय में पटवारी छतर सिंह ने रिश्वत के रुपये लिए तो लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 7 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई गई है ।
