5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देवास

एमपी में अफसर मैडम मांग रही थीं 7.50 लाख रुपये महीना, अब बढ़ेंगी मुश्किलें!

mp news: सहायक आबकारी आयुक्त पर 7.50 लाख रुपये महीना रिश्वत मांगने का आरोप, शराब ठेकेदार ने जान देने से पहले बनाए वीडियो में लगाए आरोप...।

2 min read
Google source verification

देवास

image

Shailendra Sharma

Dec 05, 2025

Mandakini Dixit

Mandakini Dixit

mp news: मध्यप्रदेश में पिछले 8 नवंबर को चापड़ा, करनावद, डबल चौकी शराब दुकान के ठेकेदार दिनेश मकवाना निवासी कनाड़िया इंदौर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में शुक्रवार को नया मोड़ आया। शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हुआ जो शराब ठेकेदार मकवाना की आत्महत्या से पहले का है। इसमें मकवाना ने सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित पर आरोप लगाए हैं। वीडियो में मकवाना कह रहे हैं कि एक दुकान से मैडम को 1.50 लाख रुपए महीना चाहिए। वहीं इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का एक आवेदन भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो उन्होंने 24 नवंबर को देवास एसपी को सौंपा था। इसमें दीक्षित ने मकवाना के परिजनों पर ब्लैकमेल करने के आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है।
देखें वीडियो-

मरने से पहले वीडियो में ये कहा..

ठेकेदार दिनेश मकवाना का जो वीडियो सामने आया है उसमें वो एक फोर व्हीलर में कह रहा है- मैं दिनेश मकवाना देवास जिले में शराब ठेके चलाता हूं। चापड़ा, करनावद, डबलचौकी में 14 करोड़ का काम है। यहां पर एसी मेडम है मंदाकिनी दीक्षित, ये मुझसे पैसों की डिमांड करती हैं। इनको एक दुकान से 1.50 लाख रुपए महीना चाहिए। पांच दुकान हैं मेरे पास, उसके 7.50 लाख रुपए इनको चाहिए। अभी तक मैं 20-22 लाख रुपए इन्हें दे चुका हूं। मैंने बोला मेडम अभी घाटा हो रहा है। दशहरे के बाद बिक्री बढ़ जाएगी तो मैं पेमेंट दे दूंगा तो मेडम माल पर रोक लगवा देती है। माल नहीं देने देती है। आज भी मेरा इश्यू था तो मना कर दिया कि माल मत देना जब तक पेमेंट नहीं आए। रोज इनका यही रहता है। इस कारण मैं इनसे त्रस्त होकर आत्महत्या कर रहा हूं।

'मेरी कभी कोई बात नहीं हुई, आरोप निराधार'

उधर सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित ने बताया कि संबंधित ठेकेदार से उनकी कभी भी फोन या मैसेज या आमने सामने किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। पुलिस की जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। वीडियो देखकर स्पष्ट लग रहा है कि दशहरे से पहले का वीडियो है और ब्लैकमेलिंग के लिए बनाया गया है। हमारे विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया है। उसकी निर्धारित राशि है। ठेकेदार जब तक ऑनलाइन राशि नहीं भरेगा तब तक माल की निकासी नहीं हो सकती है। उनकी माताजी द्वारा 9 नवंबर से लगातार मुझे ब्लैकमेल कर दो करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी। मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। शिकायती आवेदन देकर वीडियो, ऑडियो भी एसपी कार्यालय में जमा कर चुकी हूं।

ये भी पढ़ें

बीमार पति का इलाज करने वाले डॉक्टर से पत्नी का हुआ अफेयर, दो साल बाद…
जबलपुर
jabalpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Dec 2025 07:57 pm

Published on:

05 Dec 2025 07:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / एमपी में अफसर मैडम मांग रही थीं 7.50 लाख रुपये महीना, अब बढ़ेंगी मुश्किलें!

बड़ी खबरें

View All

देवास

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मिली मंजूरी… रेल लाइन का होगा दोहरीकरण, 110km की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें

dewas-Maksi rail line doubling drone survey mp news
देवास

एमपी में ‘रिश्वतखोर’ से रिश्वत की मांग, ‘लोकायुक्त अधिकारी’ ने केस रफा-दफा करने मांगे 50000 रूपये

DEWAS
देवास

एमपी में ’15 मीटर चौड़ी सड़क’ के लिए हटेंगे ‘216’ अतिक्रमण, पहले दिन हटाए थे 60 कब्जे

dewas enroachment news
देवास

एमपी में घर के बाहर बैठे रिटायर्ड डीएसपी पर गिरा छज्जा, मौत

dewas
देवास

एमपी के इस जिले में ’15 मीटर’ चौड़ी होगी सड़क, तोड़े गए 25 से ज्यादा मकान

देवास
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.