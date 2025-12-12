11 साल में पहली बार पड़ी ऐसी कड़ाके की सर्दी, पचमढ़ी से भी ‘बर्फीला’ ये शहर

MP Cold Wave: प्रदेश में सर्दी के तीखे तेवर जारी है। न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से नीचे बना हुआ है। इंदौर में तीव्र शीत लहर तो भोपाल में शीत लहर के हालात है। गुरुवार को प्रदेश में इंदौर सबसे सर्द रहा। न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इंदौर देश में नौवां सबसे सर्द रहा। भोपाल में तापमान 6.6 डिग्री सेलिसयस दर्ज किया गया। उधर, ग्वालियर-चंबल इलाके में 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि कड़ाके की ठंड गायब है।