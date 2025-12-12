IAS संतोष वर्मा को पहला तगड़ा झटका, विभागीय पदोन्नति समिति का बड़ा फैसला

संगठनों, भाजपा-कांग्रेस के विधायकों ने सीएम डॉ. मोहन यादव से कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। कार्मिक मंत्रालय से भी शिकायत की थी। हाल ही में वर्मा ने यूपी के सांसद चंद्रशेखर के उस बयान को दोहराया, जिसमें उन्होंने कहा था कि कितने संतोष वर्मा को मारोगे, घर-घर से संतोष वर्मा (IAS Santosh Varma Controversy) निकलेगा। गुरुवार को वर्मा का एक और वीडियो वायरल हुआ। वे कह रहे हैं कि न्यायिक संस्थाएं एसटी-एससी के बच्चों को जज नहीं बनने दे रहीं। सूत्रों के मुताबिक इन सभी बातों को समिति ने संज्ञान में लिया। वर्मा से जुड़े पूर्व के घटनाक्रमों की जांच कराई और पदोन्नति देने से अयोग्य करार दे दिया।