भोपाल

13 दिसंबर… सरकार के 2 साल- बिजली से लेकर शराबबंदी तक 2026 में’ CM के बड़े एलान

MP News: 13 दिसंबर को प्रदेश में बीजेपी सरकार के दो साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर 'सरकार' ने तीखे सवालों के दिए सीधे जवाब…बताया 2026 किसानों के नाम… गिनाई प्राथमिकताएं

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Dec 12, 2025

CM Mohan Yadav

CM Mohan Yadav (photo: patrika)

MP News: मध्य प्रदेश सरकार को 13 दिसंबर को दो साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोहन यादव ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से लेकर चुनौतियों तक पर बात की। मीडिया के तीखे सवालों का मुस्कुराकर बेझिझक जवाब दिया। ऊर्जा से लेकर कृषि, नशामुक्ति, टूरिज्म, मेडिकल, शिक्षा, हर मोर्चे पर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। आप भी जानें 2026 में क्या है प्रदेश की मोहन सरकार की प्राथमिकताएं और क्या रही दो साल की बड़ी उपलब्धियां

MP दे रहा सबसे सस्ती बिजली

-सीएम ने कहा कि देशभर में अकेला एमपी ऐसा राज्य है, जहां सबसे सस्ती बिजली दी जाती है। ऊर्जा सुधारों को लेकर सबसे पहले काम किया जा रहा है।

-19 धार्मिक नगरियों पर शराबबंदी

-अयोध्या के बाद अब संवरेगा चित्रकूट

-एक बगिया अपने नाम, ये बेहतरीन योजना जो एमपी में शुरू की गई है

-जल गंगा अभियान हर साल आयोजित किया जा रहा है, ताकि शहरी और ग्रामीण स्तर पर जलस्रोतों का पुनरुद्धार हो, नए जल स्रोत बनाने की दिशा में एमपी काम कर रहा है, ताकि बूंद-बूंद का उपयोग किया जा सके।

-पराली जलाने के बजाय अब उससे ही ऊर्जा बनाई जा रही है। फसलों के वेस्ट का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन में किया जा रहा है

-डेयरी उद्योग को अमूल के साथ मिलकर सांची आगे बढ़ रहा है। दूध की नई इकाइयां शुरू करने वालों को सरकार आर्थिक सहायता देगी।

-गौशाला मॉडल देशभर के लिए मॉडल बन गया है। बड़ी गौशालाओं के लिए 125 एकड़ जमीन दी जाएगी, जो भी काम शुरू करना चाहेगा। ये आधुनिक होंगे, दूध से लेकर हर वेस्ट तक का यूज कर इनके लिए उद्योग स्थापित करने की योजना है।

-प्रतिव्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

-लाड़ली बहना योजना की राशि लगातार बढा़ई जा रही है, ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले, नई 18000 रुपए की योजना के बारे में भी सोचा जा रहा है, इनकी बेहतरी के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है, इस पर भी सरकार विचार कर रही है।

-नक्सलियों का सफाया करने के बाद अब सरकार इनके क्षेत्रों में विकास योजनाएं लाने की तैयारी करेगी। यहां अब विकास दौड़ता दिखेगा

-एमपी नशे की गिरफ्त में आ रहा है, सरकार ने इस पर भी बड़ी कार्रवाई कर उपलब्धि हासिल की है। जनता और सरकार के सामूहिक प्रयास से इस पर तीन साल में नियंत्रण का लक्ष्य है।

-2026 में सरकार की प्राथमिकता, टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, किसान कल्याण की योजनाएं, किसान को फसलों के उचित दाम, बागवानी, आयुर्वेद, मसाला खेती को बढ़ावा। प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर,

-55 जिलों में 52 मेडिकल हैं, इसे और विस्तार दिया जाएगा।

-कॉलेजों में कृषि को लेकर परम्परागत के साथ आधुनिक तकनीक पर आधारित कोर्स शुरू करने की योजना है।

हर वादा पूरा कर रही सरकार

सरकार ने साफ कहा है हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करते जा रहे हैं, आगे भी हर वादा पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में देश के हर राज्य और दुनिया के लिए भी मिसाल बनेगा। नई ऊंचाइयों को छुएगा।
-डॉ. मोहन यादव, सीएम

Published on:

12 Dec 2025 02:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 13 दिसंबर… सरकार के 2 साल- बिजली से लेकर शराबबंदी तक 2026 में' CM के बड़े एलान

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

