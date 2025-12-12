13 दिसंबर… सरकार के 2 साल- बिजली से लेकर शराबबंदी तक 2026 में’ CM के बड़े एलान

MP News: मध्य प्रदेश सरकार को 13 दिसंबर को दो साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोहन यादव ने सरकार की 2 साल की उपलब्धियों से लेकर चुनौतियों तक पर बात की। मीडिया के तीखे सवालों का मुस्कुराकर बेझिझक जवाब दिया। ऊर्जा से लेकर कृषि, नशामुक्ति, टूरिज्म, मेडिकल, शिक्षा, हर मोर्चे पर अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट किया। आप भी जानें 2026 में क्या है प्रदेश की मोहन सरकार की प्राथमिकताएं और क्या रही दो साल की बड़ी उपलब्धियां