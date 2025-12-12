इंडिगो ने इलेक्टोरल बांड खरीदकर उड़ाई नियमों की धज्जियां!सांसद ने उठाया सवाल

माननीय सभापति महोदय,

मैं आज सदन में देश के एविऐशन सेक्टर की तत्काल और समर्थ समीक्षा की मांग करने के लिए खड़ा हुआ हूं… पिछले एक दशक में सरकार डबल डिजिट ग्रोथ की बात कह रही है… हवाई यात्रियों की संख्या 10 करोड़ से बढ़कर 18 करोड़ हो गई है… नए एयरपोर्ट के चमकदार पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन भी देखने को मिलते हैं… लेकिन सच्चाई ये है कि जब सरकार फीता काटने और वाहवाही लूटने में व्यस्त थी तब हमारे ऐविएशन सेक्टर की बुनियाद खोखली हो रही थी…साल 2025 की हकीकत देखिए… ये सेक्टर केवल दबाव में नहीं है बल्कि बिखर रहा है…हमने इस साल की शुरुआत में एयर इंडिया का वो दर्दनाक हादसा देखा है…जो बदनुमा दाग है…इसने साबित कर दिया कि कैसे थकान और तकनीकी लापरवाही सैंकड़ों जिंदगियों को निगल सकती है… आज आसमान में एक नई जंग छिड़ी है… दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट पर जीपीएस हेकिंग हो रही है… हमारे पायलट अंधेरे में तीर चलाने को मजबूर हैं…और सरकार का जवाब क्या है…