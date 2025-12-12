भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे लगी आग, आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां पहुंची

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लालघाटी चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे आग लग गई। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं।



जानकारी के अनुसार, फ्लाइओवर के नीचे एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल से आग लग गई। आग ब्रिज पर लगी लाइट और कचरे से और ज्यादा भीषण हो गई। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया। जिसके बाद मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। हालांकि, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई।



दरअसल, फ्लाईओवर कोहेफिजा से लालघाटी की ओर जाता है। इसके नीचे ही चौराहा है, जो कि वीआईपी रोड, लालघाटी, बैरागढ़ और एयरपोर्ट की ओर जाता है। बैरागढ़ की ओर जाने वाले रास्ते में आग लगी है। बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल इस्तेमाल सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा था।