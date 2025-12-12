12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

भोपाल

भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे लगी आग, आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां पहुंची

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लालघाटी चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे आग लग गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 12, 2025

bhopal news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में लालघाटी चौराहे पर फ्लाईओवर के नीचे आग लग गई। जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं।

जानकारी के अनुसार, फ्लाइओवर के नीचे एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल से आग लग गई। आग ब्रिज पर लगी लाइट और कचरे से और ज्यादा भीषण हो गई। जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने फौरन फायर ब्रिगेड को फोन किया। जिसके बाद मौके पर 3 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंच गई। हालांकि, इसमें कोई जनहानि नहीं हुई।

दरअसल, फ्लाईओवर कोहेफिजा से लालघाटी की ओर जाता है। इसके नीचे ही चौराहा है, जो कि वीआईपी रोड, लालघाटी, बैरागढ़ और एयरपोर्ट की ओर जाता है। बैरागढ़ की ओर जाने वाले रास्ते में आग लगी है। बताया जा रहा है कि एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल इस्तेमाल सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा था।

खबर अपडेट की जा रही है....

Updated on:

12 Dec 2025 04:08 pm

Published on:

12 Dec 2025 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में फ्लाईओवर के नीचे लगी आग, आग बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां पहुंची

