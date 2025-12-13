13 दिसंबर 2025,

शनिवार

भोपाल

Bhopal Metro : 20 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन के साथ केंद्रीय मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

Bhopal Metro : लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भोपाल मेट्रो के शुभारंभ की आधिकारिक तारीख तय हो गई है। 20 दिसंबर को भोपाल के मिंटो हॉल में मेट्रो का शुभारंभ होगा। सीएम मोहन के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जबकि, पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 13, 2025

Bhopal Metro

20 दिसंबर को होगा बोपाल मेट्रो का शुभारंभ (Photo Source- Patrika)

Bhopal Metro :मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को लंबे समय से जिस पल का बेसब्री से इंतजार था आखिरकार वो पल महज एक सप्ताह में हकीकत बनते हुए उनके सामने आने वाला है। हम बात कर रहे भोपाल मेट्रो की। आपको जानकर खुशी होगी कि, जिसे मेट्रो का इंतजार भोपालवासी बीते कई वर्षों से कर रहे है, वो पहले चरण के ट्रेक पर आने वाली 20 दिसंबर से पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। क्योंकी इस तारीख पर शासन की ओर से मुहर लगा दी गई है।

मध्य प्रदेश मेट्रो कारर्पोरेंशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य का कहना है कि, 20 दिसंबर को भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया जाएगा। शासन ने लोकार्पण की तारीख आधिकारिक रूप से तय कर ली है। साथ ही, मेट्रो प्रबंधन को इसकी औपचारिक सूचना भी भेज दी गई है। लोकार्पण कार्यक्रम शहर के मिंटो हाल में दिन के समय आयोजित किया जाएगा।

सीएम मोहन के साथ मेट्रो को झंडी दिखाएंगे केंद्रीय मंत्री

कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ मिलकर भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना करेंगे। जबकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे।

हजारों लोगों को मिलेगी राहत

आपको बता दें कि, पहले फेस में आरेंज लाइन के 7.5 किलोमीटर प्रायोरिटी कारिडोर पर मेट्रो चलाई जाएगी। यह रूट एम्स मेट्रो स्टेशन से लेकर सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन तक का होगा। इस रूट के शुरू होने से हजारों यात्रियों को रोजाना राहत मिलेगी। जबकि, दोनों प्रमुख स्टेशनों के बीच यात्रा का समय भी काफी कम होगा।

सोमवार को जारी होगी विसतृत जानकारी

मेट्रो प्रबंधन की ओर से सोमवार को इस पूरे आपरेशन से जुड़ी विस्तृत जानकारी भी जारी कर दी जाएगी। जैसे- संचालन समय, किराया, यात्रियों के लिए नियम समेत अन्य जरूरी विवरण शामिल होगा।

100 वर्षों के हिसाब से मेट्रो तैयार

मेट्रो प्रबंधन के अफसरों की मानें तो इस प्रोजेक्ट को आगामी 100 वर्षों की जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या भले ही कम रहे, लेकिन जैसे-जैसे पूरे रूट पर काम पूरा होगा, मेट्रो पर यात्रियों का दबाव बढ़ता जाएगा और मेट्रो भोपाल की लाइफलाइन बन जाएगी।

13 Dec 2025 07:28 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal Metro : 20 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन के साथ केंद्रीय मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

