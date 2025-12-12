बाइक पर युवक के साथ देखा तो पति ने बीवी से पूछा कौन था वो और फिर…

पुलिस ने आरोपी पति धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि तीन दिन पहले उसने पत्नी रेनू को स्कूल की छुट्टी के बाद एक युवक के साथ बाइक पर देखा था। उसने रेनू से उस युवक के बारे में पूछा तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही बाइक सवार घूम रहा था और जब बार-बार पूछने पर भी रेनू ने युवक का नाम नहीं बताया। उसे रेनू के चरित्र पर शक होने लगा था और इसी गुस्से में उसने मोगरी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।