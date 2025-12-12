12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

ग्वालियर

बाइक पर युवक के साथ देखा तो पति ने बीवी से पूछा कौन था वो और फिर…

mp news: चरित्र शंका में पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार, बोला- स्कूल के युवक के साथ बाइक पर घूमते देखा था...।

ग्वालियर

Shailendra Sharma

Dec 12, 2025

gwalior

मृतका रेनू मौर्य की जीवित अवस्था की तस्वीर (सोर्स-पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर में बुधवार की रात पत्नी की कपड़े धोने वाली मोगरी से पीट-पीटकर हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चरित्र शंका के चलते पत्नी की हत्या की थी। आरोपी के मुताबिक उसने पत्नी को एक युवक के साथ बाइक पर घूमते देखा था और जब युवक के बारे में पत्नी से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया इस कारण गुस्सा आ गया और पत्नी को मार डाला।

मोगरी से उतारा मौत के घाट

ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के खटीक मोहल्ले में रहने वाली रेनू मौर्य की बुधवार की रात को घर में ही उसके पति धर्मेन्द्र मौर्य ने कपड़े धोने वाली मोगरी से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया था। रेनू के बेटे तरुण ने पुलिस को बताया था कि माता-पिता के बीच झगड़ा हो रहा था। घटना के वक्त बेटे के अलावा उसकी छोटी बहन और दादी भी घर पर थे। जिनके पहुंचने तक आरोपी धर्मेन्द्र पत्नी रेनू को मौत के घाट उतार दिया था।

बीवी को युवक के साथ बाइक पर देखा था…

पुलिस ने आरोपी पति धर्मेन्द्र को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि तीन दिन पहले उसने पत्नी रेनू को स्कूल की छुट्टी के बाद एक युवक के साथ बाइक पर देखा था। उसने रेनू से उस युवक के बारे में पूछा तो उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही बाइक सवार घूम रहा था और जब बार-बार पूछने पर भी रेनू ने युवक का नाम नहीं बताया। उसे रेनू के चरित्र पर शक होने लगा था और इसी गुस्से में उसने मोगरी से पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / बाइक पर युवक के साथ देखा तो पति ने बीवी से पूछा कौन था वो और फिर…

ग्वालियर

