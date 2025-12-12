सभी सुविधाएं ऑनलाइन, लेकिन अब भी एजेंटों के सहारे हो रहे काम

आरटीओ विभाग से संबधित काम करने का वोल अमजद नामक एजेंट से ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बात की, तो उसने कहा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 3000 रुपए दो, लाइसेंस घर बैठे बनकर आ जाएगा। स्लॉट, टेस्ट, सब मैं करवा दूंगा। लाइर्निंग लाइसेंस तो तत्काल बनाकर दे दूंगा। स्थाई लाइसेंस एक महीने बाद आ जाना बन जाएगा, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए जाना होगा। दूसरे एजेंट से पूछा कि जब सिस्टम तो ऑनलाइन हो चुका है, फिर एजेंट की जरूरत क्यों? तो उसका कहना था कि ऑनलाइन सिस्टम तो कर दिया गया है, लेकिन आम आदमी को परेशानी आती है। स्लॉट मिलता नहीं है, टेस्ट भी पास नहीं कर पाता है, इसलिए हम सारा काम करा देते हैं।