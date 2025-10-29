Patrika LogoSwitch to English

हरदा

एमपी में कलेक्टर से गुस्साए दो विधायक बंद गेट के ऊपर चढ़कर नीचे कूदे, मच गया हड़कंप

Harda- मध्यप्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के हरदा में भी बुधवार को कांग्रेसियों ने किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया।

हरदा

image

deepak deewan

Oct 29, 2025

Harda- मध्यप्रदेश में कांग्रेस किसानों के मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश के हरदा में भी बुधवार को कांग्रेसियों ने किसानों की मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किए जा रहे इस प्रदर्शन में हरदा विधायक आरके दोगने और टिमरनी के विधायक अभिजीत शाह भी शामिल हुए। कांग्रेसियों के प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर दिया गया तो सभी प्रदर्शनकारी वहीं धरना देकर बैठ गए और कलेक्टर सिद्धार्थ जैन के बाहर आने का इंतजार करने लगे। करीब 2 घंटों तक जब वह बाहर नहीं आए तो हरदा और टिमरनी के विधायक बंद गेट के ऊपर चढ़कर नीचे कूद कर अंदर चले गए। विधायकों के यूं अंदर आने से हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत उनकी ओर भागे। एसपी ने मौके पर आकर विश्वास दिलाया कि कलेक्टर उनसे बात करेंगे, तब दोनों विधायक बाहर निकले। प्रदर्शनकारी अभी भी कलेक्ट्रेट के बाहर ही बैठे हैं और भजन गा रहे हैं।

कांग्रेस के दोनों विधायक हरदा के आरके दोगने और टिमरनी के अभिजीत शाह किसानों व अन्य कांग्रेसियों के साथ अभी कलेक्टर कार्यालय कैंपस के अंदर बैठे हुए हैं। इस बीच Adm पुरुषोत्तम कुमार ने बताया कि कलेक्टर अभी vc में हैं। अपर कलेक्टर ने आकर पांच लोगों से बातचीत करने की बात कही लेकिन विधायक नहीं माने। उनका कहना कि इतनी देर इंतजार किया तो कलेक्टर को ही ज्ञापन देकर जाएंगे।

इंतजार कर रहे किसान और विधायक भजन गा रहे

हरदा जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों का यह प्रदर्शन आयोजित किया है। कलेक्टर के ज्ञापन लेने आने का इंतजार कर रहे किसान और विधायक भजन गा रहे हैं। मौके पर पुलिस बल भी तैनात है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / एमपी में कलेक्टर से गुस्साए दो विधायक बंद गेट के ऊपर चढ़कर नीचे कूदे, मच गया हड़कंप

