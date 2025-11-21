ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए 3 दोस्त रहस्यमयी ढंग से लापता, तलाश में जुटी दो राज्यों की पुलिस

हरदा की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाले अखिलेश राठौर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, उनके बड़े भाई सुनील राठौर अपने दो दोस्तों के साथ 15 नवंबर को पंजाब मेल में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे। तीनों ने 17 नवंबर तक लौटने की बात कही थी। संभवत वो मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन जब वो तय अवधि तक वापस नहीं लौटे तो उनसे संपर्क किया गया। लेकिन तब से ही तीनों के मोबाइल फोन तक लगातार बंद आ रहे हैं और अपने स्तर पर किए सभी प्रयासों के बावजूद उनका का अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है।