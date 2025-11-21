Patrika LogoSwitch to English

हरदा

ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए 3 दोस्त रहस्यमयी ढंग से लापता, तलाश में जुटी दो राज्यों की पुलिस

MP News : लापता हुए तीनों यवक आपस में दोस्त हैं और ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए थे। लेकिन, 6 दिनों में ना तो वो वापस लौटे और ना ही उनसे किसी तरह का संपर्क हो सका है। तीनों के फोन तक बंद आ रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

हरदा

image

Faiz Mubarak

Nov 21, 2025

MP News

तीन दोस्तों के लापता होने का सनसनीखेज मामला (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रहने वाले 3 युवकों के 6 दिनों से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीनों युवकों को लेकर उनके घर वाले खासा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि, अचानक से लापता हुए तीनों यवक मुंबई गए थे। लेकिन, ना तो अबतक वो वापस लौटे हैं और न ही उनसे किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है। तीनों के फोन तक बंद आ रहे हैं। फिलहाल, मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी है।

हरदा की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाले अखिलेश राठौर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, उनके बड़े भाई सुनील राठौर अपने दो दोस्तों के साथ 15 नवंबर को पंजाब मेल में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे। तीनों ने 17 नवंबर तक लौटने की बात कही थी। संभवत वो मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन जब वो तय अवधि तक वापस नहीं लौटे तो उनसे संपर्क किया गया। लेकिन तब से ही तीनों के मोबाइल फोन तक लगातार बंद आ रहे हैं और अपने स्तर पर किए सभी प्रयासों के बावजूद उनका का अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है।

तलाश में जुटी पुलिस

गुमशुदा हुए तीनों युवकों के परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसपर अखिलेश राठौर समेत तीनों युवकों के परिजन सिटी कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुंबई पुलिस को भी तीनों के संबंध में अवगत कर दिया है। बताया जा रहा है कि, दो राज्यों की पुलिस टीमें तीनों गुमशुदा युवकों की तलाश में जुट गई हैं।

Published on:

21 Nov 2025 06:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Harda / ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए 3 दोस्त रहस्यमयी ढंग से लापता, तलाश में जुटी दो राज्यों की पुलिस

हरदा

मध्य प्रदेश न्यूज़

