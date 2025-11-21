ट्रेन में सवार होकर मुंबई गए 3 दोस्त रहस्यमयी ढंग से लापता, तलाश में जुटी दो राज्यों की पुलिस

तीन दोस्तों के लापता होने का सनसनीखेज मामला (Photo Source- Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश के हरदा जिले में रहने वाले 3 युवकों के 6 दिनों से लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। तीनों युवकों को लेकर उनके घर वाले खासा परेशान हैं। बताया जा रहा है कि, अचानक से लापता हुए तीनों यवक मुंबई गए थे। लेकिन, ना तो अबतक वो वापस लौटे हैं और न ही उनसे किसी तरह का संपर्क हो पा रहा है। तीनों के फोन तक बंद आ रहे हैं। फिलहाल, मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों की तलाश शुरू कर दी है।
हरदा की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाले अखिलेश राठौर ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि, उनके बड़े भाई सुनील राठौर अपने दो दोस्तों के साथ 15 नवंबर को पंजाब मेल में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए थे। तीनों ने 17 नवंबर तक लौटने की बात कही थी। संभवत वो मुंबई तो पहुंच गए थे, लेकिन जब वो तय अवधि तक वापस नहीं लौटे तो उनसे संपर्क किया गया। लेकिन तब से ही तीनों के मोबाइल फोन तक लगातार बंद आ रहे हैं और अपने स्तर पर किए सभी प्रयासों के बावजूद उनका का अब तक उनका कोई सुराग नहीं लग पा रहा है।
गुमशुदा हुए तीनों युवकों के परिवार ने अपने स्तर पर काफी तलाश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इसपर अखिलेश राठौर समेत तीनों युवकों के परिजन सिटी कोतवाली पहुंचे। जहां उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मुंबई पुलिस को भी तीनों के संबंध में अवगत कर दिया है। बताया जा रहा है कि, दो राज्यों की पुलिस टीमें तीनों गुमशुदा युवकों की तलाश में जुट गई हैं।
बड़ी खबरेंView All
हरदा
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग