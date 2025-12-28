नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, बोल रहा- ‘हमें भी जीने दो यार, हमारी भी लाइफ है’

हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के छिदगांव रोड पर रविवार को पुलिस का एक वाहन रोड किनारे एक पेड़ से टकरा गया। वाहन में बेरिकेड्स रखे थे,जिन्हें वाहन से हरदा से नर्मदापुरम ले जाया जा रहा था। वाहन का ड्राइवर शराब के नशे में था। वाहन रोड से नीचे उतरने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना व हेड कांस्टेबल का 1.38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया,जिसमें पुलिसकर्मी यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हमें भी जीने दो। हमारी भी लाइफ है यार। फिर कुछ देर बाद वह पास में खडी बाइक पर आकर बैठते हुए कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया पर 7 सेकंड के एक अन्य वीडियो में पुलिस कर्मी नाचते हुए दिख रहा है।