हरदा

नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, बोल रहा- ‘हमें भी जीने दो यार, हमारी भी लाइफ है’

mp news: नशे में धुत पुलिसकर्मी पुलिस वाहन में बेरिकेड्स लेकर हरदा से जा रहा था नर्मदापुरम, रोड किनारे पेड़ से टकराई गाड़ी।

हरदा

Shailendra Sharma

Dec 28, 2025

HARDA

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर नशे में धुत होकर एक पुलिसकर्मी ने खाकी को शर्मसार किया। मामला हरदा का है जहां नशे में धुत पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नशे में धुत पुलिसकर्मी पुलिस वाहन में बेरिकेड्स लेकर हरदा से नर्मदापुरम जा रहा था इसी दौरान वाहन रोड किनारे एक पेड़ से टकरा गया जिसके बाद नशे में धुत पुलिसकर्मी की हरकतें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लीं।

पेड़ से टकराया पुलिस वाहन

हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 के छिदगांव रोड पर रविवार को पुलिस का एक वाहन रोड किनारे एक पेड़ से टकरा गया। वाहन में बेरिकेड्स रखे थे,जिन्हें वाहन से हरदा से नर्मदापुरम ले जाया जा रहा था। वाहन का ड्राइवर शराब के नशे में था। वाहन रोड से नीचे उतरने के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना व हेड कांस्टेबल का 1.38 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया,जिसमें पुलिसकर्मी यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि हमें भी जीने दो। हमारी भी लाइफ है यार। फिर कुछ देर बाद वह पास में खडी बाइक पर आकर बैठते हुए कहता है कि मेरा वीडियो बनाओ। सोशल मीडिया पर 7 सेकंड के एक अन्य वीडियो में पुलिस कर्मी नाचते हुए दिख रहा है।

रफ्तार तेज होती तो हो सकता था हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यदि वाहन की गति तेज होती तो वह पास के एक घर में घुस सकता था,जिससे अनहोनी हो सकती थी। वर्दी पर नेम प्लेट नहीं होने से नशे में धुत पुलिसकर्मी का नाम पता नहीं चल सका है। इधर फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी इस संबंध में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।

28 Dec 2025 09:47 pm

