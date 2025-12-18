एमपी में ASI पर नौकरानी से रेप का आरोप

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो 16 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी आरोपी एएसआई सुरेन्द्र मालवीय वहां आया और कहने लगा कि वह उसके काम के पैसे बढ़ा देगा और स्थायी रूप से काम के लिए रख लेगा। जब वह जाने लगी तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने कहा कि वह उसके बारे में सबको बताएगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुंची। लेकिन गुरुवार को महिला ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी एएसआई मालवीय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351 (3) और एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।