एमपी में ASI पर नौकरानी से रेप का आरोप

asi surendra malviya (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के हरदा में एक ASI पर महिला से रेप का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने पुलिस में एएसआई के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है। पीड़िता आरोपी एएसआई के घर पर नौकरानी है और 2 दिन पहले जब वो एएसआई के घर पर काम करने गई तो आरोपी ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता का ये भी कहना है कि विरोध करने पर एएसआई ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मुंह बंद रखने के लिए कहा।
हरदा शहर के यातायात थाने में पदस्थ एएसआई सुरेन्द्र मालवीय पर आरोप है कि उसने घर में काम करने वाली महिला को काम के पैसे बढ़ाने का लालच देकर अपनी हवस का शिकार बनाया। जब महिला ने दुष्कर्म का विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने गुरुवार को हिम्मत जुटाकर सिविल लाइन थाने पहुंचकर एएसआई के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया। 42 साल की पीड़िता पिछले दो साल से गांव से आकर हरदा में एएसआई सुरेंद्र मालवीय द्वारा बनाए गए किराए के घरों में झाडू़-पोंछा का काम करती है।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि वो 16 दिसंबर की दोपहर करीब 3 बजे काम खत्म करके अपने घर जाने की तैयारी कर रही थी, तभी आरोपी एएसआई सुरेन्द्र मालवीय वहां आया और कहने लगा कि वह उसके काम के पैसे बढ़ा देगा और स्थायी रूप से काम के लिए रख लेगा। जब वह जाने लगी तो आरोपी ने उसे पकड़ लिया और कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने कहा कि वह उसके बारे में सबको बताएगी तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता रोते हुए अपने घर पहुंची। लेकिन गुरुवार को महिला ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर आरोपी एएसआई मालवीय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 69, 351 (3) और एससी, एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।
