एमपी में बीजेपी पदाधिकारियों की एक और सूची जारी, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दी शुभकामनाएं

Hemant Khandelwal congratulated the new office bearers of Indore BJP
MP BJP- एमपी बीजेपी ने एक और जिला कार्यसमिति घोषित की है। पार्टी की इंदौर महानगर के जिला पदाधिकारियों की घोषणा की गई है। इंदौर महानगर बीजेपी नगराध्यक्ष सुमित मिश्रा ने पदाधिकारियों की यह सूची जारी की है। मिश्रा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की सहमति से इंदौर भाजपा नगर पदाधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। 8 उपाध्यक्ष और 3 महामंत्री नियुक्त किए गए हैं। कुल 33 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है।
इंदौर नगर के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर सूची पोस्ट करते हुए लिखा-
भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर नगर के नवनियुक्त जिला पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं।
