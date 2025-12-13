13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

ISI के रडार पर ‘शिवराज सिंह चौहान’! गृह मंत्रालय ने दिया इनपुट

Shivraj Singh Chouhan Security Increased: केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Dec 13, 2025

shivraj-singh chouhan

फोटो सोर्स- पत्रिका

Shivraj Singh Chouhan Security Increased: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मध्यप्रदेश डीजीपी कैलाश मकवाना को एक पत्र भेजा गया है। जिसमें बताया गया है कि शिवराज सिंह चौहान ISI के निशाने पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा मध्यप्रदेश डीजीपी, मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त को निर्देश दे दिए गए हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेजी से चल रही है आखिर क्यों शिवराज सिंह ISI के निशाने पर हैं?

बता दें कि, शुक्रवार रात ही शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर बैरिकेडिंग कर दी गई थी। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात दिखाई दिए। जिसे देखकर लोग हैरान रह गए।

हालांकि, सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि गृह मंत्रालय को क्या खुफिया इनपुट मिला था। पत्र में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से शिवराज सिंह चौहान को खतरा था। गृह मंत्रालय ने इस इनपुट को गंभीरता से लेते हुए शिवराज सिंह के दिल्ली और भोपाल आवास में सुरक्षा का पहरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें आपसी तालमेल के साथ यह सुनिश्चित कर रही हैं कि केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

क्यों बढ़ाई गई शिवराज की सिक्योरिटी

शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाने की जानकारी सुरक्षा की दृष्टि से गृह मंत्रालय ने सार्वजनिक नहीं की है। साथ ही जो पत्र डीजीपी कैलाश मकवाना को भेजा गया है। उसे भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

क्या है जेड+ सिक्योरिटी

जेड प्लस सिक्योरिटी अधिकतर केंद्र सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री, सुप्रोम कोर्ट और हाईकोर्ट के जज, मशहूर राजनेता और बड़े ब्यूरोक्रेट्स को दी जाती है। इसमें 36 सिक्योरिटी गार्ड 24 घंटे तैनात रहते हैं। इसमें एनएसजी के 10 कमांडोज भी शामिल रहते हैं। इन कमांडोज को अत्याधुनिक हथियारों के साथ तैनात किया जाता है। इसमें तीन घेरे में सिक्योरिटी की जाती है। पहले घेरे में एनएसजी सिक्योरिटी में होते हैं, इसके बाद एसपीजी के अधिकारी तैनात होते हैं और इसके साथ ही आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान भी सिक्योरिटी घेरे में शामिल होते हैं।

क्या है ISI

ISI यानी इंटर-सर्विसेज़ इंटेलिजेंस पाकिस्तान की प्रमुख खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना देश की सेना के विभिन्न अंगों के बीच सूचनाओं के बेहतर समन्वय के उद्देश्य से की गई थी। यह एजेंसी राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक व बाहरी खतरों की निगरानी, आतंकवाद-रोधी गतिविधियों और रणनीतिक सूचनाओं के विश्लेषण जैसे कार्यों से जुड़ी मानी जाती है। ISI सीधे तौर पर पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत काम करती है और देश की सुरक्षा नीतियों में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 02:38 pm

Published on:

13 Dec 2025 02:30 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ISI के रडार पर ‘शिवराज सिंह चौहान’! गृह मंत्रालय ने दिया इनपुट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, काचिगुड़ा से मदार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Indian Railways
भोपाल

ड्यूटी से घर पहुंची एम्स की डॉक्टर, लगाया जहरीला इंजेक्शन, हालत नाजुक

Bhopal AIIMS Doctor Suicide Attempt
भोपाल

शिवराज सिंह चौहान के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा तेज

BJP National President
भोपाल

एमपी में पड़ने वाली है गलन वाली शीतलहर, 48 घंटों में तापमान में भारी गिरावट की चेतावनी

Severe Cold Alert
भोपाल

Bhopal Metro : 20 दिसंबर से पटरी पर दौड़ेगी मेट्रो, सीएम मोहन के साथ केंद्रीय मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी

Bhopal Metro
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.