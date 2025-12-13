13 दिसंबर 2025,

शनिवार

भोपाल

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, काचिगुड़ा से मदार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Indian Railways : काचिगुड़ा से मदार (अजमेर) के बीच स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। ये स्पेशल ट्रेन भोपाल रेल मंडल समेत प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर स्टॉप लेगी।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 13, 2025

Indian Railways

रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर (Photo Source- Patrika)

Indian Railways :मध्य प्रदेश से यात्रा का विचार कर रहे रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। काचिगुड़ा से मदार (अजमेर) के बीच स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया जा रहा है। इस स्पेशल ट्रेन के संचालन से भोपाल रेल मंडल समेत प्रदेश के कई रेलवे स्टेशनों पर स्टॉप लेगी।

ट्रेन नंबर 07733 काचिगुड़ा-मदार स्पेशल फेयर उर्स स्पेशल ट्रेन 23 दिसंबर 2025 से चलेगी और वापसी में मदर से काचिगुड़ा के लिए 28 दिसंबर को रवाना होगी। यह ट्रेन भोपाल मंडल से होकर गुजरेगी, जिसमें इटारसी और भोपाल सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।

एमपी, तेलंगाना और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी

यह स्पेशल ट्रेन यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने और सुविधा प्रदान करने के लिए चलाई जा रही है। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी कोच की सुविधा रहेगी। कुल यात्रा समय लगभग 39 घंटे 50 मिनट का होगा और दूरी करीब 1625 किलोमीटर। रेलवे के इस फैसले से मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यात्रा पर जाने से पहले यात्री IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या एप से कर सकते हैं।

13 Dec 2025 12:37 pm

