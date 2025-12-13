ड्यूटी से घर पहुंची एम्स की डॉक्टर, लगाया जहरीला इंजेक्शन, हालत नाजुक

Bhopal AIIMS Doctor Suicide Attempt(photo: @bhopalAIIMS FB)
Bhopal AIIMS Doctor Suicide Attempt: एम्स अस्पताल के इमरजेंसी विभाग की महिला डॉक्टर रश्मि वर्मा को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पल्स रेट और हार्टबीट कमजोर होने के कारण बेहोशी का इंजेक्शन लेने की आशंका जताई गई है। लेकिन कारण का पता नहीं चला है। वहीं, उनके पति भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। बताया गया है कि पल्स रेट और हार्टबीट लो हो गई थी और सीपीआर देकर रिवाइव किया गया, हालत अब भी नाजुक बनी हुई है।
साथी डॉक्टरों के मुताबिक, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी की। इसके बाद वे शाम को घर लौट गईं। रश्मि के पति ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. रतन वर्मा रात करीब साढ़े 10 बजे उनको बेहोशी की हालत में एम्स लेकर आए। डॉ. रतन ने बताया कि घर पर सब नॉर्मल था। सब अपना-अपना काम कर रहे थे। वे डॉ. रश्मि के पास पहुंचे तो वो बेहोश मिलीं। हालत को देखते हुए बेहोशी की दवा का डोज लेने का शक जताया गया है। परिवार सदमे में है, पति ने घर में सबकुछ नार्मल होने की बात कही है।
रश्मि (Bhopal AIIMS Doctor Suicide Attempt) का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि वे रिकवर कर रही हैं, लेकिन नसों को कितना नुकसान पहुंचा है, यह स्थिति 72 घंटे बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल वो मेन आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। वहीं एम्स प्रबंधन का कहना है कि डॉ. रश्मि ने यह कदम क्यों उठाया, अभी यह क्लियर नहीं है। उनके किसी मैसेज की जानकारी अब तक सामने आई है।
भोपाल एम्स के पीआरओ डॉ. केतन मेहरा ने बताया कि डॉ. रश्मि जनरल मेडिसिन में एमडी हैं। डायबिटीज में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है। फिलहाल वे मेडिकल एजुकेशन और आईसीएमआर रिसर्च में सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम, नर्सिंग ट्रेनिंग सेशन में फैकल्टी इंचार्ज जैसी प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभा रही हैं। प्रोफेशनल इंटरेस्ट में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, पेलिएटिव केयर, इमरजेंसी मेडिसिन और इमरजेंसी केयर इंटरवेंशन शामिल हैं।
