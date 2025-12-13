ड्यूटी से घर पहुंची एम्स की डॉक्टर, लगाया जहरीला इंजेक्शन, हालत नाजुक

साथी डॉक्टरों के मुताबिक, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. रश्मि वर्मा ने गुरुवार को अपनी ड्यूटी पूरी की। इसके बाद वे शाम को घर लौट गईं। रश्मि के पति ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. रतन वर्मा रात करीब साढ़े 10 बजे उनको बेहोशी की हालत में एम्स लेकर आए। डॉ. रतन ने बताया कि घर पर सब नॉर्मल था। सब अपना-अपना काम कर रहे थे। वे डॉ. रश्मि के पास पहुंचे तो वो बेहोश मिलीं। हालत को देखते हुए बेहोशी की दवा का डोज लेने का शक जताया गया है। परिवार सदमे में है, पति ने घर में सबकुछ नार्मल होने की बात कही है।