हरदा

निर्माणाधीन पुल की दीवार ढहने से मलबे में दबे 3 मजदूर, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

Harda Bridge Wall Collapse : रत्नपुर-मगरधा मार्ग से गुजरने वाली माचक नदी पर तैयार हो रहे पुल की दीवार ढहने से 3 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

हरदा

Faiz Mubarak

Oct 19, 2025

Harda Bridge Wall Collapse

निर्माणाधीन पुल की दीवार ढहने से 3 मजदूर दबकर घायल (Photo Source- Patrika Input)

Harda Bridge Wall Collapse : मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। रत्नपुर-मगरधा मार्ग से गुजर रही माचक नदी पर तैयार किए जा रहे निर्माणाधीन पुल की दीवार अचानक ढह जाने से उसकी जद में काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि, तत्काल ही साथी मजदूरों ने तीनों को बाहर निकाल लिया। हालांकि, सभी को गंभीर हालत में हरदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

घटना की जानकारी मिलते ही हरदा विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने भी मौके पर पहुंच गए। घटना स्थल का मुआयना करने के बाद वो अस्पताल भी पहुंचे और तीनों घायलों से मुलाकात की। उन्होंने हादसे के पीछे निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। विधायक ने कहा कि, पुल निर्माण में निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल हो रही है, जो इस हादसे का कारण बनी।

विधायक की मांग

विधायक डॉ. रामकिशोर ने प्रशासन से मांग की है कि, घटना की जांच कर जिम्मेदार ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

