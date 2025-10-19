निर्माणाधीन पुल की दीवार ढहने से मलबे में दबे 3 मजदूर, विधायक ने लगाए गंभीर आरोप

Harda Bridge Wall Collapse : मध्य प्रदेश के हरदा जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। रत्नपुर-मगरधा मार्ग से गुजर रही माचक नदी पर तैयार किए जा रहे निर्माणाधीन पुल की दीवार अचानक ढह जाने से उसकी जद में काम कर रहे 3 मजदूर मलबे में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि, तत्काल ही साथी मजदूरों ने तीनों को बाहर निकाल लिया। हालांकि, सभी को गंभीर हालत में हरदा जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है।