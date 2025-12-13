13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिवनी

Big news: सरपंच के बाद अब वेयर हाउस मैनेजर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शुक्रवार का ही दिन चुना

आए दिन ट्रैप होने के बावजूद रिश्वतखोर नहीं आ रहे बाज, दो माह में जिले में तीसरी बड़ी कार्रवाई

2 min read
Google source verification

सिवनी

image

Ashish Kumar Mishra

Dec 13, 2025

सिवनी. जिले में रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त टीम दबिश देकर रिश्वतखोरों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर रही है। इसके बावजूद भी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेढ़ माह में धनौरा में दूसरी बार शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने सरकारी वेयर हाउस मैनेजर आरोपी मुकेश परमार(41) को 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। जिले में दो माह में लोकायुक्त की यह तीसरी कार्रवाई थी। बड़ी बात यह थी कि इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार का ही दिन था और इस बार भी लोकायुक्त ने 12 अक्टूबर को शुक्रवार का ही दिन रिश्वतखोर को ट्रैप करने के लिए चुना। बता दें कि धनौरा में मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन शाखा के आरोपी वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार को 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार दोपहर शाखा ऑफिस में ही रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। धनौरा गांव निवासी जैन वेयर हाउस संचालक आवेदक सुरेन्द्र जैन(58) ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की थी। शिकायत में आवेदक ने बताया था कि उसका नाई पिपरिया गांव में वेयरहाउस है। जहां धान खरीदी का केंद्र बनाया गया है। सरकारी वेयर हाउस मैनेजर मुकेश परमार वेयर हाउस में अव्यवस्था बताकर धान खरीदी केंद्र किसी और जगह करना चाह रहा था। आवेदक ने जब मैनेजर से ऐसा करने से मना किया तो उसने 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत में आरोपी 15000 रूपये रिश्वत लेने के लिए तैयार हुआ। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने शिकायत सत्यापन के पश्चात शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे शाखा ऑफिस में आरोपी मुकेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। ट्रैप दल सदस्य में निरीक्षक शशि मर्सकोले एनिरीक्षक राहुल गजभिएएनिरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।

31 अक्टूबर को शुक्रवार के ही दिन सरपंच हुआ था ट्रैप
इससे पहले जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 31 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के ही दिन दोपहर में आरोपी धनौरा ग्राम पंचायत सरपंच दिनेश कुमार को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। अक्टूबर माह में यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई थी। इससे पहले 16 अक्टूबर 2025 को केवलारी थाना में पदस्थ आरोपी प्रधान आरक्षक मनीष कुमार पटवा को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 75000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। आरोपी एफआईआर दर्ज करने के एवज में आवेदक से पांच लाख रुपए की मांग कर रहा था। पहली किश्त के रूप में 25000 रुपए ले चुका था। वहीं दूसरी किश्त देने थाना पहुंचा था। आरोपी प्रधान आरक्षक थाना परिसर में ही आवेदक से रिश्वत की दूसरी किश्त ले रहा था। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने प्रधान आरक्षक को धर दबोचा। इससे पहले 28 फरवरी 2025 को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने सिवनी जिला पंचायत कार्यालय के सामने स्थित आपूर्ति विभाग कार्यालय के बाहर 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के ड्राइवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त टीम ने इस मामले में सिवनी में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ज्योति पटले को भी आरोपी बनाया था।

साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते भी हो चुके ट्रैप
12 नवंबर 2024 को सहायक आबकारी अधिकारी पवन कुमार झारिया को विदेशी मद्य भंडारगार सिवनी में साढ़े तीन लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम ने गिरफ्तार किया था। लोकायुक्त पुलिस ने इस मामले में सहायक आयुक्त आबकारी शैलेश कुमार जैन को भी आरोपी बनाया था। वहीं 21 सितंबर 2024 को मत्स्य विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी मुकुन्द राव बंसोडकर को जबलपुर लोकायुक्त टीम ने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 01:20 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Seoni / Big news: सरपंच के बाद अब वेयर हाउस मैनेजर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शुक्रवार का ही दिन चुना

बड़ी खबरें

View All

सिवनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

सब स्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सहायक बना रात्रिकालीन औचक निरीक्षण

CG Sky Lighting: आकाशीय बिजली का कहर, घर जा रहे युवक की मौत
सिवनी

एमपी में वेयरहाउस मैनेजर को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

seoni
सिवनी

स्मार्ट मीटर लगाते ही 26000% तक बढ़कर आ रहा बिल, उपभोक्ताओं का बड़ा दावा

smart meters installation electricity bills increased seoni mp news
सिवनी

Big news: मुआवजा देने के बाद ट्रैक्टर पर ले गए ट्रेनी विमान, खेत में गिरने से कई गांव की बिजली हुई थी गुल

सिवनी

Education: परीक्षा परिणाम सुधार पर कलेक्टर का विशेष ध्यान, लापरवाह प्राचार्यों व शिक्षकों पर होगी कार्यवाही

सिवनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.