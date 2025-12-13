Big news: सरपंच के बाद अब वेयर हाउस मैनेजर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शुक्रवार का ही दिन चुना

सिवनी. जिले में रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन लोकायुक्त टीम दबिश देकर रिश्वतखोरों को रंगेहाथ गिरफ्तार कर रही है। इसके बावजूद भी मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। डेढ़ माह में धनौरा में दूसरी बार शुक्रवार को लोकायुक्त टीम ने सरकारी वेयर हाउस मैनेजर आरोपी मुकेश परमार(41) को 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया। जिले में दो माह में लोकायुक्त की यह तीसरी कार्रवाई थी। बड़ी बात यह थी कि इससे पहले 31 अक्टूबर 2025 को शुक्रवार का ही दिन था और इस बार भी लोकायुक्त ने 12 अक्टूबर को शुक्रवार का ही दिन रिश्वतखोर को ट्रैप करने के लिए चुना। बता दें कि धनौरा में मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन शाखा के आरोपी वेयरहाउस मैनेजर मुकेश परमार को 15000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार दोपहर शाखा ऑफिस में ही रंगेहाथों गिरफ्तार किया है। धनौरा गांव निवासी जैन वेयर हाउस संचालक आवेदक सुरेन्द्र जैन(58) ने लोकायुक्त कार्यालय जबलपुर में की थी। शिकायत में आवेदक ने बताया था कि उसका नाई पिपरिया गांव में वेयरहाउस है। जहां धान खरीदी का केंद्र बनाया गया है। सरकारी वेयर हाउस मैनेजर मुकेश परमार वेयर हाउस में अव्यवस्था बताकर धान खरीदी केंद्र किसी और जगह करना चाह रहा था। आवेदक ने जब मैनेजर से ऐसा करने से मना किया तो उसने 25 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। बातचीत में आरोपी 15000 रूपये रिश्वत लेने के लिए तैयार हुआ। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने शिकायत सत्यापन के पश्चात शुक्रवार दोपहर 1.30 बजे शाखा ऑफिस में आरोपी मुकेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। ट्रैप दल सदस्य में निरीक्षक शशि मर्सकोले एनिरीक्षक राहुल गजभिएएनिरीक्षक बृजमोहन सिंह नरवरिया एवं लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।