28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

PM बनते ही एक्शन में आए बालेन शाह, भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार

नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। जेन-जेड प्रदर्शन के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Mar 28, 2026

नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली। (फोटो- IANS)

Nepal EX PM KP sharma Oli Arrested : नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया गया है। बालेन शाह ( Balen Shah) के पीएम पदभार संभालने के 24 घंटे के भीतर यह कार्रवाई हुई है। ओली को जेन-जेड प्रदर्शन (Gen-Z Protest) के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। नेपाल पुलिस ने पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक को भी गिरफ्तार किया है। केपी शर्मा ओली ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है।

कोई भी कानून से ऊपर नहीं है: सुदान गुरंग

पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की गिरफ्तारी पर काठमांडू पुलिस का बयान आया है। पुलिस प्रवक्ता ओम अधिकारी ने कहा कि वे आज सुबह गिरफ्तार किए गए और कानून के अनुसार आगे की प्रक्रिया चलेगी। ओली की गिरफ्तारी के कुछ मिनट बाद ही बालने शाह की सरकार में गृह मंत्री सुदान गुरुंग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वादा है और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। हमने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को नियंत्रण में ले लिया है। यह किसी से बदला नहीं है, बल्कि न्याय की शुरुआत है। मुझे विश्वास है कि अब देश नई दिशा लेगा।

जेन-जेड प्रदर्शन के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गए 70 से ज्यादा लोग

साल 2025 के सितंबर में दो दिनों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ओली सरकार गिर गई थी। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन-जेड युवाओं के नेतृत्व में हुए थे। नेपाल की प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बाद एक उच्च-स्तरीय जांच आयोग गठित किया गया। आयोग ने प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा की जांच की। बालेन शाह ने अपने पहले कैबिनेट की बैठक में आयोग की रिपोर्ट को तुरंत लागू करने का फैसला लिया। इसके बाद नेपाल के पूर्व पीएम ओली और पूर्व गृहमंत्री की गिरफ्तारी हुई।

क्या है उस रिपोर्ट में

रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक समेत उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की लापरवाही का जिक्र करते हुए अधिकतम 10 साल की सजा की सिफारिश की गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Mar 2026 08:21 am

Published on:

28 Mar 2026 07:20 am

Hindi News / World / PM बनते ही एक्शन में आए बालेन शाह, भारत विरोधी बयान देने वाले नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Iran Israel War: सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान का हमला, 10 अमेरिकी सैनिक घायल

IRGC launches missile
विदेश

खराब पहियों से भी मंगल नाप रहा क्यूरियोसिटी रोवर, अभी भी नासा के आ रहा काम

Curiosity rover
विदेश

FBI निदेशक Kash Patel का निजी ईमेल हैक, ईरान से जुड़े साइबर ग्रुप पर शक, तस्वीरें और डेटा लीक होने से हड़कंप

Kash Patel
विदेश

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो से जयशंकर की हुई बात

S. Jaishankar
विदेश

Iran-Israel War: ईरान पर बड़ा हमला, इजरायल ने न्यूक्लियर प्लांट पर की एयरस्ट्राइक

Iran-Israel War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.