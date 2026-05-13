टैंक के गोले बनाम आसमान से रॉकेट! दक्षिणी लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच छिड़ी आर-पार की जंग!

दूसरी तरफ, हिजबुल्लाह के प्रमुख नईम कासिम ने एक बार फिर इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कासिम ने एक टेलीविजन संबोधन में घोषणा की कि हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताएं लेबनान का आंतरिक मामला हैं और इन पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बेहद सख्त लहजे में कहा, 'हम मैदान छोड़ कर नहीं भागेंगे। हम इस जमीन को इजरायल के लिए नरक बना देंगे।' कासिम का यह बयान उस समय आया है जब अंतरराष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों के बीच युद्धविराम कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। हिजबुल्लाह का यह अड़ियल रुख संकेत देता है कि आने वाले दिनों में संघर्ष और उग्र हो सकता है।