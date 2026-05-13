सऊदी अरब ने किए थे ईरान पर हवाई हमले, हुआ बड़ा खुलासा

सऊदी ने ईरान के खिलाफ युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों देशों के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं और सऊदी नहीं चाहता था कि इन संबंधों में खटास पड़े। दोनों देश युद्ध के दौरान लगातार संपर्क में रहे। हालांकि जब ईरान ने सऊदी पर ही हमले शुरू कर दिए, तो स्थिति बिगड़ गई। सऊदी, जिसके अमेरिका के साथ गहरे सैन्य संबंध हैं, पारंपरिक रूप से अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिकी सेना पर निर्भर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान से भी सऊदी के अच्छे सैन्य संबंध हैं। हालांकि अपनी रक्षा करने के लिए और अपनी धरती पर हुए हमलों का जवाब देने के लिए पहली बार सऊदी ने खुद कार्रवाई करना ज़रूरी समझा और देश की एयरफोर्स ने ईरान में हवाई हमलों को अंजाम दिया।