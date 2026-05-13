13 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान के खिलाफ युद्ध का अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा असर, 4 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी महंगाई

Iran War Impact: ईरान के खिलाफ युद्ध में सीज़फायर चल रहा है, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। युद्ध के खत्म होने के बाद भी इसका असर अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

May 13, 2026

Inflation in US

Inflation in US

अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच सीज़फायर के दौरान भी तनाव बरकरार है। अमेरिका ने ईरान को जो 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव भेजा था, उस पर ईरान ने अपना प्रस्ताव भेजा, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अस्वीकार्य और कचरा बता चुके हैं। ट्रंप का मानना है कि ईरान से सीज़फायर लाइफ सपोर्ट पर है। हालांकि वह फिर से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं लेकिन यह साफ कर चुके हैं की अगर ज़रूरत पड़ी, तो ईरान पर फिर से हमले करने से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका को आर्थिक रूप से भारी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसका असर अमेरिकियों पर पड़ रहा है।

4 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी महंगाई

ईरान के खिलाफ युद्ध का असर अमेरिका में बढ़ी महंगाई के रूप में दिख रहा है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में अमेरिका में किराने के सामान की कीमतों में 0.7% की बढ़ोतरी हुई, जो करीब 4 साल के दौरान एक महीने में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार कीमतों में यह उछाल उन चेतावनियों की पुष्टि करता है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिकियों के लिए खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं।

सालाना आधार पर ताज़ी सब्ज़ियों की कीमतें तीन महीने पहले की तुलना में 44% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी दौरान ब्रेड और दूध जैसे अन्य ज़रूरी सामानों की कीमतों में 8% और 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच कॉफी और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पिछले तीन महीने में अमेरिका में किराने की दुकानों पर मिलने वाली कॉफी की कीमत में 22% से भी ज़्यादा की सालाना दर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है।

जनता है नाराज़

अमेरिका में बढ़ती महंगाई से जनता काफी नाराज़ है और ट्रंप को यह बात अच्छी तरह से पता है। जिन लोगों ने ट्रंप को वोट दिया था वो भी अब उनसे नाराज़ हैं। अपने राष्ट्रपति अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था कि वह देश में महंगाई नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन अब उन्हें इसकी परवाह नहीं है। हालांकि इसकी कीमत उन्हें और उनकी रिपब्लिकन पार्टी को नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनाव में चुकानी पड़ सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

US Israel Iran War

world news

World News in Hindi

Updated on:

13 May 2026 09:50 am

Published on:

13 May 2026 09:47 am

Hindi News / World / ईरान के खिलाफ युद्ध का अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा असर, 4 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी महंगाई

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

हवाई हमले से मचा हाहाकार, सूडान में 6 लोगों की हुई मौत

RSF drone strike
विदेश

BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल नहीं होंगे चीन के विदेश मंत्री, बताई ये वजह

Wang Yi
विदेश

क्या बंकर में छिपे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन? क्रेमलिन ने वीडियो शेयर कर वेस्टर्न दावों को किया खारिज

Vladimir Putin
विदेश

Patrika Explainer: ईरान में रणनीतिक संकट, चीन का बढ़ता कद; क्या कमजोर पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक पकड़?

Donald Trump
विदेश

मेहनत के बिना मिल रहे जवाब, एआई चैटबॉट्स से खत्म हो रही रचनात्मकता

AI chatbot
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.