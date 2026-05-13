ईरान के खिलाफ युद्ध का अमेरिकियों की जेब पर पड़ रहा असर, 4 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ी महंगाई

ईरान के खिलाफ युद्ध का असर अमेरिका में बढ़ी महंगाई के रूप में दिख रहा है। अमेरिकी ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में अमेरिका में किराने के सामान की कीमतों में 0.7% की बढ़ोतरी हुई, जो करीब 4 साल के दौरान एक महीने में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार कीमतों में यह उछाल उन चेतावनियों की पुष्टि करता है कि ईरान के साथ युद्ध के कारण अमेरिकियों के लिए खाने-पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं।



सालाना आधार पर ताज़ी सब्ज़ियों की कीमतें तीन महीने पहले की तुलना में 44% से भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसी दौरान ब्रेड और दूध जैसे अन्य ज़रूरी सामानों की कीमतों में 8% और 5% की बढ़ोतरी देखी गई है। इस बीच कॉफी और बीफ की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पिछले तीन महीने में अमेरिका में किराने की दुकानों पर मिलने वाली कॉफी की कीमत में 22% से भी ज़्यादा की सालाना दर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में भी तेज़ी से इजाफा देखने को मिला है।