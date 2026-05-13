Patrika Explainer: ईरान में रणनीतिक संकट, चीन का बढ़ता कद; क्या कमजोर पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक पकड़?

विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान संकट चीन के लिए एक 'वाइल्ड कार्ड' की तरह है। जहां एक ओर चीन को ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की चिंता है, वहीं दूसरी ओर वह ट्रंप की इस कमजोरी का फायदा व्यापार और ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर रियायतें लेने के लिए कर सकता है। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि एक प्रमुख पावर समिट में जाने के लिए ये स्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य विस्तार के लिए स्थिरता की आवश्यकता है, लेकिन ट्रंप की अनिश्चितता ने दक्षिण-पूर्व एशिया में अमेरिका के सहयोगियों, जैसे थाईलैंड को भी अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है।