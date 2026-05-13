अब धर्मगुरुओं से नैतिकता सीखेगा AI, धार्मिक नेताओं से मिले टेक कंपनियों के अधिकारी

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में एआई यदि मानव जैसी सोच यानी एजीआई (आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस) के स्तर तक पहुंचता है, तो उसमें नैतिकता और जिम्मेदारी का संतुलन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। उनके मुताबिक एआई खुद नैतिकता को नहीं समझता। उसे ऐसे डेटा और निर्देशों के आधार पर प्रशिक्षित करना पड़ता है, जो मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाते हों।