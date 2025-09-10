क्या खत्म हुआ नेपाल में संघर्ष! कल तक जिन सड़कों पर मचा रहे थे तांडव, आज उन्हीं की सफाई में जुटे Gen-Z

इन्हीं तस्वीरों और वीडियो में काठमांडू के हिल्टन होटल के भी कुछ दृश्य सामने आए थे, जिन्में इस होटल की विशाल बिल्डिंग पूरी तरह से आग की लपटों और काले घने धुएं में घिरी हुई दिखाई दे रही थी। दमकल की गाड़िया मौके पर मौजूद थी और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद भी हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। कल के इन भयानक दृश्यों के बाद अब शहर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो शांती के बहाल होने का संकेत हो सकती है। इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में युवा होटल के आसपास फैली गंदगी को साफ करते हुए दिखाई दे रहे है। युवाओं का कहना है कि, वह अपने शहर को साफ रखना चाहते है और उनका मकसद बर्बादी नहीं बल्कि पुनर्निर्माण है। उन्होंने कहा कि वह चाहते है कि देश की सरकार देश के युवाओं पर ध्यान दे और उनका भविष्य सवारने के प्रयास करे।