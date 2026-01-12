‘सद्दाम हुसैन से लेकर मादुरो तक’, रूस से दोस्ती करने पर अमेरिका ने इन 5 नेताओं का किया काम तमाम

America vs Russia global politics: अमेरिका और रूस में दुश्मनी पुरानी है। दुनिया की राजनीति में साफ देखा गया है कि जो भी देश रूस से दोस्ती करता है, उसे अमेरिका की नाराजगी उठानी पड़ती है, चाहे वह इराक हो या फिर वेनेजुएला। देखा जाए तो कई नेताओं ने इसकी कीमत भी चुकाई है, जैसे सत्ता गंवाकर, प्रतिबंध झेलकर या फिर जान देकर। अमेरिका ने 2003 से लेकर 2026 तक 5 देशों में रूस समर्थक नेताओं को हटाया है और उनकी सत्ता का अंत किया है। सद्दाम हुसैन से लेकर निकोलस मादुरो की कहानी इसी टकराव को उजागर करती है। आइए जानते हैं वे कौन-कौन से नेता हैं जिन्होंने रूस से दोस्ती करने की कीमत चुकाई है…