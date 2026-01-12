‘मुझे माफ कर दो मां ईरान…’ पोस्टर गर्ल बनी ‘स्मोकिंग गर्ल’ की असली पहचान उजागर, बताया- आखिर क्यों जलाई तानाशाह की फोटो?

यह क्रांति अब सिर्फ जेन जेड की नहीं, बल्कि पूरे ईरान की है। मोर्टिशिया कहती हैं कि यह अब विरोध नहीं, पूरी क्रांति है। हम अली खामेनेई की विदाई चाहते हैं। उनका यह वीडियो दुनिया भर में वायरल हो चुका है। J.K. Rowling जैसी हस्तियां भी इसे शेयर कर रही हैं। खुले बाल, जलता पोस्टर और सिगरेट की आग — ये तीनों तत्व मिलकर ईरान के शासकों के अहम को चुनौती दे रहे हैं। महिलाएं हिजाब उतारकर, सिगरेट जलाकर और पोस्टर जलाकर अपनी आजादी की मांग कर रही हैं। यह छोटा सा कदम नहीं, बल्कि एक बड़ी ललकार है।