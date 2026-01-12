500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (Photo - PM Modi's social media)
भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी बनी हुई है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप ने कहा था कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500 प्रतिशत का टैरिफ लगाएंगे। दूसरी शब्दों में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले है। माना जा रहा है कि इस दौरे से पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होगी।
भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के दौर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपना पदभार संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत है। आपको बता दें कि सर्जियों को ट्रंप का माना जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया घूमी है। वे इस दोस्ती को अच्छे से जानते है।
भारत और अमेरिका के रिश्ते पर बाते हुए सर्जियों ने कहा कि दोनों देश भरोसे और सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि असली दोस्त कभी कभी मतभेद में पड़ सकते हैं, लेकिन अंत में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। सर्जियो गोर ने ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप का दौरा अगले एक या दो साल में हो सकता है।
अमेरिका के नए राजदूत ट्रेड डील को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के अधिकारी सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कल यानी मंगलवार को बातचीत होने वाली है। दौर ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए ट्रेड डील को अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दोनों के अधिकारी सुरक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद रोकने जैसे अन्य क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे है।
