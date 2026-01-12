12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के दौर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपना पदभार संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Jan 12, 2026

donald trump PM modi

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump (Photo - PM Modi's social media)

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी बनी हुई है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप ने कहा था कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500 प्रतिशत का टैरिफ लगाएंगे। दूसरी शब्दों में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले है। माना जा रहा है कि इस दौरे से पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होगी।

पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती और होगी मजबूत

भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप के दौर को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपना पदभार संभालने के बाद सर्जियो गोर ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती बहुत सच्ची और मजबूत है। आपको बता दें कि सर्जियों को ट्रंप का माना जाता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया घूमी है। वे इस दोस्ती को अच्छे से जानते है।

जानें कब भारत आएंगे ट्रंप

भारत और अमेरिका के रिश्ते पर बाते हुए सर्जियों ने कहा कि दोनों देश भरोसे और सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि असली दोस्त कभी कभी मतभेद में पड़ सकते हैं, लेकिन अंत में अपने मतभेद सुलझा लेते हैं। सर्जियो गोर ने ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जल्द भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप का दौरा अगले एक या दो साल में हो सकता है।

भारत-अमेरिका के बीच कल ट्रेड डील पर चर्चा

अमेरिका के नए राजदूत ट्रेड डील को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के अधिकारी सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कल यानी मंगलवार को बातचीत होने वाली है। दौर ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए ट्रेड डील को अंतिम चरण तक पहुंचाना आसान नहीं है, लेकिन दोनों देश इसे पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। दोनों के अधिकारी सुरक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आतंकवाद रोकने जैसे अन्य क्षेत्रों में भी साथ काम कर रहे है।

ये भी पढ़ें

टैरिफ को लेकर कल होगी अमेरिकी अधिकारियों से बात, ट्रंप के करीबी ने भारत आते ही दे दी अहम जानकारी
विदेश
India-US trade deal,Sergio Gor,US Ambassador to India,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / World / 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश जेल में बंद हिंदू सिंगर की मौत से मचा बवाल, यूनुस सरकार पर लगे गंभीर आरोप

विदेश

“मौत अंतिम सच नहीं, विज्ञान से संभव है सेमी-इमॉर्टैलिटी”, मस्क ने कही हैरान करने वाली बात

Elon Musk
विदेश

टैरिफ को लेकर कल होगी अमेरिकी अधिकारियों से बात, ट्रंप के करीबी ने भारत आते ही दे दी अहम जानकारी

India-US trade deal,Sergio Gor,US Ambassador to India,
विदेश

सबसे बड़ी अमेरिकी तेल कंपनी को नहीं मिलेगी वेनेज़ुएला में एंट्री? ट्रंप हुए नाराज़

Donald Trump might block Exxon from drilling in Venezuela
विदेश

ट्रंप की धमकियों पर खामेनेई का पलटवार, अमेरिकी राष्ट्रपति को टूटे ताबूत में दिखाया

Donald Trump in broken coffin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.