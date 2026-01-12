500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत आएंगे ट्रंप! अमेरिकी राजदूत का बड़ा बयान

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनातनी बनी हुई है। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनालड ट्रंप ने कहा था कि जो देश रूस से तेल खरीदेगा उस पर 500 प्रतिशत का टैरिफ लगाएंगे। दूसरी शब्दों में अमेरिका ने भारत को धमकी दी थी कि अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो 500 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच खबर आ रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्द भारत का दौरा करने वाले है। माना जा रहा है कि इस दौरे से पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती और मजबूत होगी।