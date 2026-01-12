टैरिफ को लेकर कल होगी अमेरिकी अधिकारियों से बात, ट्रंप के करीबी ने भारत आते ही दे दी अहम जानकारी

India-US trade deal: भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और मंगलवार को अगली बैठक होगी। अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं।