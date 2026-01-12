टैरिफ को लेकर कल होगी अमेरिकी अधिकारियों से बात, ट्रंप के करीबी ने भारत आते ही दे दी अहम जानकारी

भारत-अमेरिका के बीच मंगलवार को होगी बातचीत (Photo-X @romilkapoor_)
India-US trade deal: भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और मंगलवार को अगली बैठक होगी। अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं।
पत्रकारों और स्टाफ से बातचीत करते हुए गोर ने कहा कि आपमें से कई लोगों ने मुझसे चल रहे व्यापार समझौते की बातचीत पर अपडेट मांगा है। दोनों पक्षों के बीच सक्रिय रूप से बातचीत जारी है, लेकिन व्यापार पर अगली बातचीत कल होगी।
उन्होंने आगे कहा कि भारत एक बड़ा राष्ट्र है। इसलिए इस समझौते को अंतिम रूप देना आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और व्यापार हमारे संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं हम सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की दोस्ती असली है। दोनों देशों के बीच रिश्ता केवल आपसी हितों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उच्चतम स्तर पर बने रिश्तों से बंधा हुआ है।
सर्जियो गोर ने बताया कि भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं है। आने वाले महीनों और वर्षों में, राजदूत के रूप में मेरा लक्ष्य एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एजेंडा को आगे बढ़ाना है। हम सच्चे रणनीतिक साझेदारों के रूप में ऐसा करेंगे, जिनमें से प्रत्येक अपनी ताकत, सम्मान और नेतृत्व का योगदान देगा।
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी कच्चे तेल की खरीद बंद न करने पर उस पर उच्च टैरिफ लगाने की धमकी दी है और रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करने वाले एक नए विधेयक को उनकी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही सीनेट में इस पर मतदान होगा।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग