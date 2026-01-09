ट्रंप के 500 प्रतिशत टैरिफ की धमकी के बाद भारत का आया बयान, जानें क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी देने के बाद भारत ने प्रतिक्रिया दी है। शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत प्रस्तावित विधेयक से अवगत है और इससे संबंधित सभी मुद्दों पर सावधानीपूर्वक नजर रख रहा है।