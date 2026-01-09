9 जनवरी 2026,

विदेश

ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी चेतावनी, कहा- ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने आगे कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं झुकेंगे।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 09, 2026

iran protest news, iran protest, iran protest live, internet shutdown in Iran, protest in lran,

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने ट्रंप को दी चेतावनी (Photo-X @MarioNawfal)

Iran Protest: ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। साथ ही दावा किया कि ट्रंप को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और उनसे अपनी समस्याओं पर ध्यान देने को कहा।

प्रदर्शनकारियों को लेकर कही ये बात

इस दौरान खामेनेई ने कहा कि ईरान में प्रदर्शन करने वाले लोग दूसरे देश के राष्ट्रपति को खुश करने के लिए अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को लेकर ईरान को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों पर कोई कार्रवाई करती है तो अमेरिका सीधा हस्तक्षेप करेगा। 

‘ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा’

खामेनेई ने आगे कहा कि वे प्रदर्शनकारियों के सामने नहीं झुकेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाते हुए आरोप लगाया कि उन्हें भी उसी तरह उखाड़ फेंका जाएगा जैसे 1979 की क्रांति तक ईरान पर शासन करने वाले शाही राजवंश को उखाड़ फेंका गया था।

दोबारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुए

वहीं ईरान में एक बार फिर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए। इंटरनेट बंद होने के बावजूद, उन्होंने अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना की। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं ईरानी सरकारी मीडिया ने अशांति को स्वीकार करते हुए अमेरिका और इजराइल से जुड़े आतंकवादी एजेंटों पर आग लगाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया और आगे कोई विवरण दिए बिना हताहतों की सूचना दी।

ईरान ने जारी की चेतावनी

विदेशी मीडिया के मुताबिक तेहरान अभियोजक कार्यालय ने ईरान विरोधी बयान देने या उनका समर्थन करने वालों को चेतावनी जारी की है। वाना के मुताबिक, अभियोजक ने कई ब्रांडों, दुकानों और कुछ सोशल मीडिया हस्तियों के खिलाफ न्यायिक मामले दर्ज करने की घोषणा भी की है।

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप को सुनाई खरी-खरी, कहा- बात सिर्फ…
विदेश
वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के दावों को किया खारिज

Published on:

09 Jan 2026 04:34 pm

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.