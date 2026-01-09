ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी चेतावनी, कहा- ट्रंप को सत्ता से उखाड़ फेंका जाएगा

Iran Protest: ईरान में विरोध प्रदर्शन के बीच सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दी है। ईरान की जनता को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को अहंकारी बताया। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हाथ ईरानियों के खून से सने हैं। साथ ही दावा किया कि ट्रंप को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा और उनसे अपनी समस्याओं पर ध्यान देने को कहा।