ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर खामेनेई सरकार ने दी प्रतिक्रिया, विदेशी ताकतों को ठहराया जिम्मेदार

ईरान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 12 दिनों से जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई और उनकी सरकार इन जन आंदोलनों पर काबू पाने में असफल रही है। इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार रात यह प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया और राजधानी तेहरान समेत 100 से ज्यादा शहरों में हालात बेकाबू हो गए। लंबे प्रदर्शन के बाद अब पहली बार ईरान सरकार की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने देश में बिगड़े हालात के पीछे विदेशी साजिश होने का दावा किया है।