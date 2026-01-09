9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर खामेनेई सरकार ने दी प्रतिक्रिया, विदेशी ताकतों को ठहराया जिम्मेदार

Iran Protest: ईरान में बिगड़ते हालात के बीच सरकारी टीवी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी प्रसारक ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 09, 2026

Iran Protest

ईरान में प्रदर्शन (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

ईरान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 12 दिनों से जनता सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयातुल्लाह अली खामेनेई और उनकी सरकार इन जन आंदोलनों पर काबू पाने में असफल रही है। इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है जिसमें 8 बच्चे भी शामिल हैं। गुरुवार रात यह प्रदर्शन और अधिक उग्र हो गया और राजधानी तेहरान समेत 100 से ज्यादा शहरों में हालात बेकाबू हो गए। लंबे प्रदर्शन के बाद अब पहली बार ईरान सरकार की इस मामले पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सरकार ने देश में बिगड़े हालात के पीछे विदेशी साजिश होने का दावा किया है।

अमेरिका ने दी धमकी

पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन में बुधवार का दिन काफी खतरनाक रहा। इस दिन 13 प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों लोग घायल भी हुए। स्थिति को काबू पाने के लिए पुलिस ने करीब 2000 लोगों को हिरासत में भी लिया। इसी तरह गुरुवार रात को भी यह विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गया। इस दौरान कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुई और सरकार द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाए जाने की खबर भी सामने आई। इसके बाद अमेरिका ने भी ईरान प्रदर्शनकारियों पर हमला न करने की सीधे तौर पर चेतावनी दी। अमेरिका ने कहा अगर ईरान प्रदर्शनकारियों पर हमला करेगा तो अमेरिका इसका जवाब देगा।

ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद किया

अमेरिका की इस चेतावनी के बाद ईरान ने अपना एयरस्पेस बंद कर दिया और अब आखिरकार सरकार की ओर से इस मामले पर बयान सामने आया है। लंबे समय तक इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहने के बाद अब आखिरकार ईरान की सरकारी टीवी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी प्रसारक ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और लोगों के हताहत होने की बात स्वीकार की है। यह दर्शाता है कि देश के हालात छिपाने में अब सरकार असफल हो रही है।

अमेरिका और इजरायल को ठहराया जिम्मेदार

इस कार्यक्रम के दौरान यह भी दावा किया गया कि देश के बिगड़ते हालात और हिंसक घटनाओं के पीछे अमेरिका और इजरायल से जुड़े आतंकी एजेटों का हाथ है। ईरान के सरकारी टीवी ने जनता को इन हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की बजाय विदेशी ताकतों पर इसका आरोप लगाया है। सरकार जहां पहले इन प्रदर्शनों को मामूली बताकर स्थिति को छिपाने की कोशिश कर रही थी वहीं अब खुले तौर पर हिंसा की बात को स्वीकार करना यह दर्शाता है कि बढ़ते दबाव के बीच सरकार अपनी रणनीति बदल रही है। सरकार अपनी नाकामी को इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराने की बजाय विदेशी ताकतों को दोषी ठहरा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Jan 2026 01:42 pm

Published on:

09 Jan 2026 01:40 pm

Hindi News / World / ईरान में चल रहे प्रदर्शन पर खामेनेई सरकार ने दी प्रतिक्रिया, विदेशी ताकतों को ठहराया जिम्मेदार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

3 दिन में ही PM मोदी पर बदले ट्रंप के दावे, अमेरिकी सचिव ने खोली पोल

Trump Modi
विदेश

5.3 तीव्रता के भूकंप से ताजिकिस्तान में कांपी धरती, भारत में भी महसूस हुए झटके

earthquake in Tajikistan
विदेश

ट्रंप की दादागिरी! कहा – “मुझे अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह नहीं”

Donald Trump
विदेश

इस मुस्लिम देश में बगावत पर उतरे लोग, इमारतों में लगाई आग, बच्चों-बूढ़ों सभी में सरकार के खिलाफ गुस्सा

विदेश

मिलिए चीन के Donald Trump से, नकल ऐसी कि यूएस प्रेसिडेंट भी धोखा खा जाएं

Ryan Chen Trump mimic
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.