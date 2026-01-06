ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी में! साथ में 20 करीबियों का दल भी तैयार

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले आठ दिनों में 78 शहरों की 222 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो चुके हैं। इन आंदोलनों में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल थे। इस दौरान 44 नाबालिगों को भी सुरक्षा बलों द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ईरान की जनता देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक संकट के

खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि देश में आर्थिक सुधार किए जाएं। हालांकि भारी विरोध प्रदर्शन के बीच खामेनेई के समर्थन में भी लोग सड़कों पर उतर गए हैं। किरमान जैसे शहरों में लोग खामेनेई के पक्ष में नारे लगा रहे हैं और सरकार का समर्थन कर रहे हैं।