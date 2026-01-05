5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

विदेश

ट्रंप की धमकी के बाद देश छोड़ने की योजना बना रहे सुप्रीम लीडर खामेनेई! इस देश की ले सकते हैं शरण, रिपोर्ट में दावा

खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत विदेशों में संपत्तियां, आवास और नकद धनराशि सुरक्षित रखने की तैयारियां भी की गई हैं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 05, 2026

Iran protests 2026 ,Khamenei escape plan,Iran regime change,economic unrest in Iran,

ट्रंप की धमकी से डरे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई (Photo-IANS)

Iran Protests: ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होने और कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाएं, नहीं तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। वहीं, ट्रंप की धमकी के बाद अब एक रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है। दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। द टाइम्स को साझा की गई एक खुफिया आकलन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।

20 से कम लोगों के साथ छोड़ेंगे देश

रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ईरान से 20 से कम लोगों के साथ रवाना होंगे। इनमें उनके करीबी सहयोगी और परिवार के सदस्य शामिल होंगे, जिनमें उनके बेटे मोजतबा भी होंगे, जिन्हें उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है।

हालांकि खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत विदेशों में संपत्तियां, आवास और नकद धनराशि सुरक्षित रखने की तैयारियां भी की गई हैं, ताकि सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ते ही त्वरित पलायन संभव हो सके।

इस देश में ले सकते हैं शरण

वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई रूस में शरण ले सकते हैं। इसकी वजह बताई गई है कि उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए उनको मॉस्को भागना पड़ेगा। 

ईरान में विरोध प्रदर्शन जारी

बता दें कि ईरान में विरोध प्रदर्शन आठवें दिन भी जारी रहा। इन प्रदर्शनों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी घायल हैं। दरअसल, आंदोलन की शुरुआत श्रमिक हड़तालों और आर्थिक मांगों से हुई थी, लेकिन अब यह खुलकर शासन परिवर्तन की मांग में बदल चुका है। 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी और मौजूदा सर्वोच्च नेता खामेनेई की तस्वीरें जलाते, राष्ट्रवादी नारे लगाते और इस्फहान से कराज तक सड़कों पर आगजनी करते देखा जा सकता है। सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है।

ये भी पढ़ें

मां की कसम खाकर मादुरो के बेटे ने अमेरिका को दी चुनौती, पिता की गिरफ्तारी पर कही ये बात
विदेश
यूएस वेनेजुएला अटैक,Maduro's son challenge to the US, Maduro's son's vow, Venezuela US attack,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 07:32 pm

Hindi News / World / ट्रंप की धमकी के बाद देश छोड़ने की योजना बना रहे सुप्रीम लीडर खामेनेई! इस देश की ले सकते हैं शरण, रिपोर्ट में दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

जेडी वैंस के घर पर हुआ हमला; खिड़कियां हुई क्षतिग्रस्त: वेनेजुएला के बीच उपराष्ट्रपति निशाना

JD Vance Residence Attack
विदेश

मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका पर फिर भड़का चीन, दे दी खुली चेतावनी

China condemns US,Donald Trump,Nicolas Maduro arrest,China US relations,US military operation,
विदेश

कैसा होगा वेनेजुएला में बिगड़ती स्थिति पर भारत का जवाब? थरूर ने कहा - "राष्ट्रीय हित...संवेदनशीलता"

shashi tharoor
विदेश

ट्रंप का 'Locked and Loaded' मिशन: ईरान में प्रदर्शनकारियों की मौत पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, दी बड़ी धमकी

Trump warning Iran
विदेश

इमरान खान के समर्थन में कव्वाली पड़ी भारी, सिंगर पर दर्ज हुई FIR

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.