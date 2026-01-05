ट्रंप की धमकी के बाद देश छोड़ने की योजना बना रहे सुप्रीम लीडर खामेनेई! इस देश की ले सकते हैं शरण, रिपोर्ट में दावा

ट्रंप की धमकी से डरे ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई (Photo-IANS)
Iran Protests: ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होने और कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाएं, नहीं तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। वहीं, ट्रंप की धमकी के बाद अब एक रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है। दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। द टाइम्स को साझा की गई एक खुफिया आकलन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई ईरान से 20 से कम लोगों के साथ रवाना होंगे। इनमें उनके करीबी सहयोगी और परिवार के सदस्य शामिल होंगे, जिनमें उनके बेटे मोजतबा भी होंगे, जिन्हें उनका संभावित उत्तराधिकारी माना जाता है।
हालांकि खुफिया सूत्रों का कहना है कि इस योजना के तहत विदेशों में संपत्तियां, आवास और नकद धनराशि सुरक्षित रखने की तैयारियां भी की गई हैं, ताकि सत्ता पर पकड़ कमजोर पड़ते ही त्वरित पलायन संभव हो सके।
वहीं रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि खामेनेई रूस में शरण ले सकते हैं। इसकी वजह बताई गई है कि उनके पास कोई दूसरी जगह नहीं है, इसलिए उनको मॉस्को भागना पड़ेगा।
बता दें कि ईरान में विरोध प्रदर्शन आठवें दिन भी जारी रहा। इन प्रदर्शनों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा कई अन्य लोग भी घायल हैं। दरअसल, आंदोलन की शुरुआत श्रमिक हड़तालों और आर्थिक मांगों से हुई थी, लेकिन अब यह खुलकर शासन परिवर्तन की मांग में बदल चुका है।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारियों को अयातुल्ला रुहोल्लाह खुमैनी और मौजूदा सर्वोच्च नेता खामेनेई की तस्वीरें जलाते, राष्ट्रवादी नारे लगाते और इस्फहान से कराज तक सड़कों पर आगजनी करते देखा जा सकता है। सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती के बावजूद हालात पर काबू नहीं पाया जा सका है।
