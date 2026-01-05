ट्रंप की धमकी के बाद देश छोड़ने की योजना बना रहे सुप्रीम लीडर खामेनेई! इस देश की ले सकते हैं शरण, रिपोर्ट में दावा

Iran Protests: ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन उग्र होने और कई प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्तक्षेप किया था। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वह प्रदर्शनकारियों पर गोली ना चलाएं, नहीं तो अमेरिका सीधे हस्तक्षेप करेगा। वहीं, ट्रंप की धमकी के बाद अब एक रिपोर्ट में बड़ा दावा हुआ है। दरअसल, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। द टाइम्स को साझा की गई एक खुफिया आकलन रिपोर्ट में यह दावा किया गया है।