Kanpur Weather:ट्रफ लाइन की चाल बदली, बादल हुए ‘गायब’; तपने लगा दक्षिणी यूपी, जल्द लौटेगी बारिश की एंट्री!

मौसम विशेषज्ञ डॉ. वाई. एस. पाण्डेय के अनुसार, ट्रफ लाइन की स्थिति ही बारिश का रुख तय करती है। जब यह द्रोणिका मध्य यूपी और बुंदेलखंड के ऊपर सक्रिय रहती है, तब कानपुर, फतेहपुर, हमीरपुर, झांसी और चित्रकूट समेत कई जिलों में तेज बारिश और गरज-चमक की स्थिति बनती है। इस दौरान नमी की आपूर्ति पर्याप्त रहती है, जिससे बादलों का विकास तेजी से होता है। लेकिन वर्तमान में यह ट्रफ लाइन उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तलहटी तक पहुंच गई है। इसके चलते गंगा के मैदानी हिस्सों में नमी की आपूर्ति लगभग रुक गई है। परिणामस्वरूप दक्षिणी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क हो गया है और बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ गई हैं।