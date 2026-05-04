Kanpur News:शादी के एक साल बाद संदिग्ध हालात में नवविवाहिता की मौत, पति पर हत्या का आरोप

मौके पर पहुंची नजीराबाद पुलिस ने हालात को संभाला। नजीराबाद इंस्पेक्टर पवन सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। इसके बाद रात करीब 9 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर के अनुसार, मृतका के पिता शीतला प्रसाद की तहरीर के आधार पर पति राहुल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह साफ होगी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आरोपी पति से पूछताछ होगी।