Kanpur News:मंदिर में दर्शन, बाहर से उड़ी थार…पांच दिन में खुला चौंकाने वाला राज

कानपुर। पनकी मंदिर में दर्शन करने गए एक कारोबारी के साथ जो हुआ, उसने हर किसी को चौंका दिया। मंदिर के बाहर खड़ी उनकी महंगी थार कार कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई—पुलिस ने महज पांच दिन में इस सनसनीखेज चोरी का पर्दाफाश कर दिया और जो सच्चाई सामने आई, वह और भी हैरान करने वाली थी।