दोस्ती के नाम पर धोखा! पैसों की खातिर दोस्तों ने ही ली वार्ड बॉय की जान, शव गंगा में फेंक भागे मुंबई

घटना की शुरुआत 16 अप्रैल को हुई, जब रेहान ने अंकित को फोन करके मलवां चलने के लिए कार बुक की। इसके बाद रामादेवी चौराहे पर रेहान, शादाब और अल्तमस कार में बैठ गए, जबकि मुख्य आरोपी सत्यम अपनी बाइक से उनका पीछा कर रहा था। रास्ते में फतेहपुर के पास आरोपियों ने पेशाब करने के बहाने कार रुकवाई और अंकित से मोबाइल बैंकिंग ऐप का पासवर्ड मांगकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाने लगे। जब अंकित ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वे अंकित का शव कार में डालकर नौबस्ता गंगा पुल ले गए और नदी में फेंक दिया।