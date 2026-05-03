Kanpur News:ट्रक चोरी पर सालभर सन्नाटा, कोर्ट के डंडे से टूटी चुप्पी—अब हरकत में आई पुलिस

पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और गैराज संचालक सहित अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है।ट्रक की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही घटना में शामिल आरोपितों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।