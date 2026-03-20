HSRP Number Plate: नंबर प्लेट लगाने की रफ्तार थमी! एक साल में महज 7.5% वाहनों पर ही लगी HSRP

जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य किए जाने के बावजूद इसे लगाने में लोगों ने रूचि नहीं दिखाई। लगातार जागरूकता के बाद कुछ वाहन मालिकों ने ऑनलाइन आवेदन तो किया, लेकिन प्लेट मिलने की धीमी प्रक्रिया के चलते परेशान दिखे। कई आवेदकों का कहना है कि महीनों बीत जाने के बाद भी उन्हें न तो नंबर प्लेट मिली और न ही कोई स्पष्ट सूचना दी जा रही है।