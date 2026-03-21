शहर में VIP कल्चर हावी! पदाधिकारी लगा रहे अवैध हूटर और नेम प्लेट, ट्रैफिक नियमों की उड़ रही धज्जियां

शहर के प्रमुख मार्गों और चौक-चौराहों पर ऐसे वाहनों की आवाजाही आम बात हो गई है। इससे न केवल ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हो रहा है, बल्कि आम नागरिकों में गलत संदेश भी जा रहा है कि नियम सिर्फ आम जनता के लिए ही हैं। लोगों का कहना है कि यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह के नियमों का उल्लंघन करे तो तत्काल चालान और कार्रवाई होती है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और उनके करीबी लोगों के मामले में ढिलाई बरती जा रही है।