पीली शिमला मिर्च की आधुनिक खेती: बस्तर से हैदराबाद तक सप्लाई, किसान सुमित चावड़ा ने रचा इतिहास

पहले उन्होंने ग्राफ्टिंग तकनीक से सब्ज़ियां उगाकर किसानों के लिए मिसाल कायम की थी और अब पॉलीहाउस में अलग-अलग रंगों की शिमला मिर्च उगाकर नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सुमित चावड़ा बताते हैं कि बस्तर में सब्ज़ी उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावना है। बस ज़रूरत है नए एक्सपेरिमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने की।