जगदलपुर

पीली शिमला मिर्च की आधुनिक खेती: बस्तर से हैदराबाद तक सप्लाई, किसान सुमित चावड़ा ने रचा इतिहास

Farming News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कोलचुर गांव के किसान सुमित चावड़ा ने आधुनिक खेती से तीन रंगों की शिमला मिर्च उगाई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Jan 12, 2026

पीला मिर्च की आधुनिक खेती (photo source- Patrika)

पीला मिर्च की आधुनिक खेती (photo source- Patrika)

Farming News: बस्तर जिले के किसान लगातार मॉडर्न खेती की ओर बढ़ रहे हैं। जगदलपुर से करीब 25 km दूर कोलचुर गांव के किसान सुमित चावड़ा बस्तर के पहले किसान हैं, जिन्होंने तीन रंगों में शिमला मिर्च उगाई है: हरा, पीला और लाल।

पहले उन्होंने ग्राफ्टिंग तकनीक से सब्ज़ियां उगाकर किसानों के लिए मिसाल कायम की थी और अब पॉलीहाउस में अलग-अलग रंगों की शिमला मिर्च उगाकर नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। सुमित चावड़ा बताते हैं कि बस्तर में सब्ज़ी उत्पादन की बहुत ज़्यादा संभावना है। बस ज़रूरत है नए एक्सपेरिमेंट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने की।

Farming News: इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पॉलीहाउस में रंगीन शिमला मिर्च की खेती शुरू की है। उनकी फसल अभी तैयार है। शुरुआत में, उपज जगदलपुर के बाजार में भेजी जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में इसे मुंबई, हैदराबाद और रायपुर जैसे बड़े शहरों में सप्लाई किया जाएगा।

Published on:

12 Jan 2026 03:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / पीली शिमला मिर्च की आधुनिक खेती: बस्तर से हैदराबाद तक सप्लाई, किसान सुमित चावड़ा ने रचा इतिहास

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

