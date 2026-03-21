Student Lightning Death: मौसम का कहर! आकाशीय बिजली गिरने से 11वीं के छात्र की मौत, पसरा मातम

Student Lightning Death: बस्तर जिले में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश के बीच शुक्रवार की शाम बस्तर थाना क्षेत्र के ग्राम झारतराई में आकाशीय बिजली गिरने से 11वीं कक्षा के छात्र सिद्धार्थ बघेल की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ अपने दोस्तों के साथ गांव में मवेशी चराने गया हुआ था। इसी दौरान अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश के साथ गरज-चमक शुरू हो गई।