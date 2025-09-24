CG News: आकाशीय बिजली का कहर, नदी किनारे चर रहे 30 बकरियों की मौत

CG News: आकाशीय बिजली गिरने से 30 बकरियों की मौत हो गई। मंगलवार दोपहर में अचानक बदले मौसम की वजह यह तबाही हुई। यह घटना समीपस्थ ग्राम पारागांव कोलियरी में हुई। यहां नदी किनारे चर रहे मवेशियों पर आकाशीय बिजली गिर गई। इससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
घटना दोपहर लगभग 1 बजे की बताई जा रही है। ग्राम घोट के ग्रामीण अपने मवेशियों को चराने नदी किनारे लाए थे। इसी दौरान मौसम बिगड़ गया और बिजली कड़कने लगी। आकाशीय बिजली से नंदू सतनामी के 17, विशुन के 6 और रमेश बिसाहू के 7 मवेशी खत्म हो गए। हादसे के वक्त चरवाहे मात्र 50 मीटर की दूरी पर बैठे थे।
तेज धमाके और चीख-पुकार से वे सहम उठे, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी तत्काल थाने में दी गई।ग्रामीणों का कहना है कि अचानक हुए इस हादसे से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मवेशी ही उनकी रोजी-रोटी का सहारा थे। प्रभावित परिवारों ने शासन-प्रशासन से उचित मुआवज़े की मांग की है।