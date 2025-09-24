CG News: आकाशीय बिजली का कहर, नदी किनारे चर रहे 30 बकरियों की मौत

तेज धमाके और चीख-पुकार से वे सहम उठे, लेकिन गनीमत रही कि जान बच गई और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की जानकारी तत्काल थाने में दी गई।ग्रामीणों का कहना है कि अचानक हुए इस हादसे से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। मवेशी ही उनकी रोजी-रोटी का सहारा थे। प्रभावित परिवारों ने शासन-प्रशासन से उचित मुआवज़े की मांग की है।