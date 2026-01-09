9 जनवरी 2026,

गरियाबंद

एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश लेने प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

EMRS Admission 2026-27: छत्तीसगढ़ राज्य के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

गरियाबंद

image

Khyati Parihar

Jan 09, 2026

एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश लेने प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश लेने प्रक्रिया शुरू (AI Image)

EMRS Admission 2026-27: भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास गरियाबंद द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 08 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 07 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं।

जानें पूरी डिटेल्स

जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार की सुविधा 08 फरवरी से 10 फरवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। प्रवेश हेतु प्राक्कलन परीक्षा का आयोजन 01 मार्च 2026 को किया जाएगा।

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र एकलव्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी इन वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ट्राइबल डॉट सीजी गवर्नमेंट डॉट इन पर भी उपलब्ध है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है, ताकि छात्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।

09 Jan 2026 07:47 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Gariaband / एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश लेने प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

गरियाबंद

छत्तीसगढ़

