एकलव्य विद्यालय में 6वीं में प्रवेश लेने प्रक्रिया शुरू, इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, जानें पूरी डिटेल्स

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र एकलव्य डॉट सीजी डॉट एनआईसी इन वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित आवेदन पत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ट्राइबल डॉट सीजी गवर्नमेंट डॉट इन पर भी उपलब्ध है। आदिवासी विकास विभाग द्वारा पात्र विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की गई है, ताकि छात्र एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ प्राप्त कर सकें।