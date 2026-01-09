CG Job Fair 2026: रोजगार का सुनहरा मौका! छत्तीसगढ़ के इस जिले 16 जनवरी को लगेगा प्लेसमेंट कैंप, 519 पदों पर होगी भर्ती…

CG Job Fair 2026: छत्तीसगढ़ के गरिएबंद जिले में छत्तीसगढ़ शासन के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग तथा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर के निर्देशानुसार जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, गरियाबंद द्वारा 16 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र कार्यालय परिसर, गरियाबंद में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा।