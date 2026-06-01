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Patrika Special News

मजदूर से डेयरी उद्यमी तक का सफर! दूध उत्पादन से बदली तस्वीर, गांवों में लिखी जा रही समृद्धि की नई कहानी

World Milk Day 2026: छत्तीसगढ़ में डेयरी व्यवसाय ग्रामीणों की जिंदगी बदल रहा है। मेहनत, आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं के सहारे कई किसान और महिलाएं दूध उत्पादन से आत्मनिर्भर बनकर आर्थिक समृद्धि की नई कहानी लिख रहे हैं।

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रायपुर

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Shradha Jaiswal

Jun 01, 2026

World Milk Day 2026

World Milk Day 2026(photo-patrika)

World Milk Day 2026: विश्व दुग्ध दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ से ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सामने आ रही हैं, जहां डेयरी व्यवसाय ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। कभी मजदूरी या सीमित संसाधनों के सहारे जीवन यापन करने वाले किसान आज दूध उत्पादन के जरिए अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। आधुनिक पशुपालन तकनीकों, सरकारी योजनाओं और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने डेयरी को लाभकारी व्यवसाय बना लिया है। इससे न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि गांवों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं और ग्रामीण विकास को नई गति मिली है।

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